Εκθαμβωτική η Κέιτ Μίντλετον – Χαμογελαστή και ευδιάθετη δίπλα στην Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι [εικόνες]

View this post on Instagram

Today Meghan is wearing a dress by @givenchyofficial which we know is her go to designer and the designer of her wedding dress, and she is also wearing a hat by @noelstewart. - tags: #MeghanMarkle #PrinceHarry #DuchessOfSussex #DukeOfSussex #England #PrincessDiana #PrinceWilliam #KateMiddleton #DukeOfCambridge #DuchessOfCambridge #WindsorCastle #HarryAndMeghan #London #PrinceCharles #BuckinghamPalace #KensingtonPalace #RoyalFamily #Royals #BritishRoyalFamily #rachelzane #royalfamily #royalcouple #LadyDiana #Diana #PrinceLouis #PrinceCharles #PrincessCharlotte #royalwedding #RoyalBaby #lfl #sussexroyal