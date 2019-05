Εκλογές 2019: Οι σελέμπριτις υποψήφιοι πόσταραν από την κάλπη! [εικόνες]

View this post on Instagram

Μια ωραία εμπειρία όλη η περίοδος πριν τις εκλογές ... Ήρθαμε πιο κοντά , γνωριστήκαμε καλύτερα ... Ελπίζω να μου δώσετε την ευκαιρία να κάνουμε μαζί ένα ταξίδι προσφοράς και δουλειάς για το Περιστερι ♥️ Όπως και να έχει .. το ταξίδι μέχρι τώρα το έζησα έντονα και το απόλαυσα .. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη , για τις αγκαλιές , για τα όμορφα λόγια , για τις απόψεις που ανταλλάξαμε , για την αλήθεια σας ... Το Περιστερι και ο Ανδρέας Παχατουριδης μας έχει ενώσει .. Πάμε δυνατά !!! @andreas_pachatouridis