Η συγκινητική έκκληση της Ελένης Ασημάκη από το GNTM 2 για αιμοδοσία [βίντεο]

Με μεγάλη παράκληση εγώ και όλοι οι πάσχοντες σας παρακαλούμε να μας ακούσετε και να συνεχίσετε να μας βοηθάτε! Γίνετε Αιμοδότες. Οι ζωές πολλών εξαρτώνται από εσάς. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή μπορούμε να το προλάβουμε! Ενημερώστε παρακαλώ τους γύρω σας και μην αφήνετε καμία ζωή να κινδυνεύσει! Όσοι είστε Αθήνα και δεν θέλετε να πάτε σε νοσοκομείο για αιμοδοσία είναι διαθέσιμο το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας στην οδό: Θηβων 314 στο Αιγάλεω #spreadtheword #staysafe #stayhome #donatebloodsavelives