Εκαναν trance τραγούδι τον Σωτήρη Τσιόδρα -«Dance with the Tsiodras» [βίντεο]

Ο Σωτήρης Τσιόδρας είναι το πρόσωπο των ημερών καραντίνας και όπως φαίνεται αποτελεί έμπνευση.



Μπορεί άλλοι να έφτιαξαν λαμπάδες με το πρόσωπο του λοιμωξιολόγου, ωστόσο, ο stand up comedian, Αλέξανδρος Χαριζάνης, δημιούργησε τραγούδι. Το ρεμίξ με τίτλο «Dance with the Tsiodras» εμπνέεται από τον κ. Τσιόδρα και από τις ημέρες παραμονής στο σπίτι.



«Μετά από τόσες ημέρες βαρεμάρας και χωρίς κανένα λόγο, έφτιαξα αυτό το rmx που οκ, δεν βγάζει καν νόημα, αλλά για να μην αρχίσω να μιλάω στο ταβάνι, ό,τι βγαίνει καλό είναι», έγραψε ο δημιουργός του ρεμίξ, Αλέξανδρος Χαριζάνης στο Instagram.



Βίντεο: Το τραγούδι για τον Σωτήρη Τσιόδρα



Το τραγούδι αποτελεί μια παραλλαγή της προ δεκαετιών επιτυχίας «Dance with the Devil» και ήδη έχει γίνει viral στα social media.