«Έφυγε» σε ηλικία 86 ετών ο εμβληματικός Βρετανός κωμικός Τζον Μπερντ - iefimerida.gr

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο ηθοποιός και κωμικός Τζον Μπερντ, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Ο Μπερντ πέθανε «ήσυχα» σε μια μονάδα ειδικής φροντίδας στο Σάσεξ, αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Μπερντ έγινε διάσημος για τα σκετς που έκανε μαζί με τους Τζον Φόρτσουν και Ρόρι Μπρέμνερ, στη σατιρική εκπομπή «Bremner, Bird and Fortune» για το βρετανικό δίκτυο Channel 4. Η εκπομπή προβλήθηκε για 16 σεζόν από το 1999 ως το 2008.

Ο 61χρονος Μπρέμνερ φίλος και συνεργάτης του έγραψε: «Είναι ειρωνεία το γεγονός ότι ένας από τους μεγαλύτερους σατιρικούς μας, τόσο λαμπρός στο να μιμείται υπουργούς, δημόσιους υπαλλήλους ή υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ήταν ο ίδιος τόσο σεμνός και μετριοπαθής. Ο Τζον Μπερντ δεν ήταν, μέχρι το τέλος, ποτέ ευχαριστημένος με τον εαυτό του, νιώθοντας πάντα ότι θα έπρεπε να τα είχε καταφέρει καλύτερα. Η πραγματικότητα ήταν ότι ο ίδιος και ο φίλος και συνεργάτης του Τζον Φόρτουν, μαζί με τον Πίτερ Κουκ, ήταν πυλώνες του αντικαθεστωτικού κινήματος».



Ο Μπρέμνερ δήλωσε επίσης ότι ήταν «εντυπωσιακό» ότι ο Μπερντ πέθανε παραμονή Χριστουγέννων, «εννέα χρόνια, σχεδόν, μετά τον Fortune, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 74 ετών την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2013».

Ο Μπερντ με τον Φόρτσουν δημιούργησαν και τη σειρά «The Long Johns», στην οποία ο ένας υποδυόταν κάποιο διάσημο πρόσωπο και ο άλλος του έπαιρνε συνέντευξη. Οι δύο τους είχαν προταθεί για 4 βραβεία Bafta και κέρδισαν ένα το 1997.

Ο Μπερντ εμφανίστηκε, επίσης, στις ταινίες φαντασίας Jabberwocky, στις κωμικές σειρές Yes, Prime Minister, A Very Peculiar Practice, Chambers και One Foot In The Grave και στις αστυνομικές σειρές Jonathan Creek, Inspector Morse και Midsomer Murders.