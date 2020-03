Οι Guns N' Roses έκαναν συναυλία με 40 χιλιάδες φαν στο Μεξικό, παρά τον κίνδυνο κορωνοϊού -Υβριστικά μηνύματα

Παραδόπιστοι αποδείχτηκαν οι Guns N' Roses και οι διοργανωτές του φεστιβάλ Vive Latino στο Μεξικό.

Το συγκρότημα εμφανίστηκε κανονικά, στις 14 Μαρτίου, σαν να μην υπήρχε η απειλή του κορωνοϊού, και για να μην χαθούν τα έσοδα από τα χιλιάδες εισιτήρια που είχαν πουληθεί.

Χθες, οι Guns Ν' Roses τουίταραν φωτογραφίες από τη συναυλία γράφοντας Thank you Mexico City!

Ακολούθησαν αμέσως δεκάδες οργισμένα σχόλια, όπως «Είσαστε εντελώς ανεύθυνοι», «Είστε αηδιαστικοί», «Γιατί βάλατε χιλιάδες φανς σας σε κίνδυνο;», «Stay home motherfuckers. People could die by the thousands», και άλλα ανάλογα.

Οι Guns Ν' Roses, που βρίσκονται σε περιοδεία (!) ανέβαλλαν τη συναυλία τους στην Κόστα Ρίκα που ήταν να γίνει στις 18 Μαρτίου, αν και πολλοί λένε ότι δεν είχαν πρόβλημα να την κάνουν, αλλά εκεί, την απαγόρευσαν οι αρχές.

Χιλιάδες κόσμος πήγε να ακούσει το συγκρότημα

Ένα μεγάλο ερώτημα μπαίνει: Γιατί οι αρχές στο Μεξικό επέτρεψαν το φεστιβάλ;

Η Δήμαρχος της πόλης, Claudia Sheinbaum, επικαλέστηκε ως βασικό λόγο για τη μη ακύρωση του φεστιβάλ, το ότι, «θα υπήρχαν οικονομικές επιπτώσεις», το οποίο μάλλον σημαίνει ότι, θα είχαν ζημιά οι διοργανωτές. Ανέφερε επίσης ότι το Μεξικό βρίσκεται ακόμη στην Φάση 1 του κορωνοϊού και άρα –κατά τη γνώμη της- δεν υπήρχε λόγος να ακυρωθεί το φεστιβάλ.

Συνεπώς, και όπως λένε πολλοί, δεν είναι μόνο οι Guns n Roses και οι διοργανωτές που αδιαφόρησαν για να μη χαθούν χρήματα, είναι και οι αρχές της πόλης που δεν έχουν πάρει είδηση τι σημαίνει κορωνοϊός.

Ο κόσμος αγνόησε τις οδηγίες των ειδικών και πήγε στη συναυλία των Guns N' Roses

«Δεν αδιαφορήσαμε, λάβαμε μέτρα!» ισχυρίστηκαν οι διοργανωτές.

Και ποια ήταν αυτά τα μέτρα; Θερμομετρούσαν τους εισερχόμενους στον χώρο του φεστιβάλ, και τους έδιναν οδηγίες να …κρατούν απόσταση ασφαλείας!

Τώρα, ποια ήταν αυτή η απόσταση ασφαλείας που κρατήθηκε στη διάρκεια του φεστιβάλ, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, τα λένε όλα!