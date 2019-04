Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό Μαρία Παπαλάμπρου

Δύσκολες ώρες περνά η ηθοποιός Μαρία Παπαλάμπρου, καθώς ο σύζυγός της, καλλιτεχνικός παραγωγός, Τάσος Αλεξόπουλος, «έφυγε» από τη ζωή, την Μεγάλη Πέμπτη.



Ο Τάσος Αλεξόπουλος βρισκόταν πίσω από μεγάλες μουσικές στιγμές και καλλιτεχνικές παραγωγές που παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα. Προσωπικός φίλος με τους Scorpions, στησε μαζί τους το Scorpions Festival και το παρουσίασε σε δεκάδες χιλιάδες θεατές επί σειρά ετών στο γήπεδο Καραϊσκάκη.



Ο Τάσος Αλεξόπουλος ήταν πίσω και από τη μεγάλη συναυλία που παρακολούθησαν 40.000 θεατές το καλοκαίρι στο Καλλιμάρμαρο με τους Scorpions.



H Μαρία Παπαλάμπρου και ο Τάσος Αλεξόπουλος / Φωτογραφία: NDPphoto

Εκείνος τέπεισε τους Scorpions αλλά και την Sony και το Mtvτο 2013 να κάνουν στην Ελλάδα την παραγωγή για το άλμπουμ τους «Scorpions Mtv Unplugged live in Athens» και ανέλαβε να στήσει όλη την παραγωγή. Για αυτήν την παραγωγή, που διαφήμισε την χώρα μας σε όλο τον πλανήτη, απένειμαν τιμητικά και σε εκείνον τον χρυσό δίσκο.

Ζώντας τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στη Γερμανία και ταξιδεύοντας συνεχώς στον κόσμο, ήταν πάντα σε επαφή με την καλλιτεχνική πρωτοπορία την οποία δεν δίσταζε να παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό.



Εκτός των παραπάνω, διοργάνωσε πάνω από 700 events, συναυλίες και φεστιβάλ. Συνεργάστηκε με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, παρουσιάζοντας την Berlinale στην Αθήνα για 3 χρόνια, καθώς και με τα μεγαλύτερα διεθνή Ινστιτούτα και Ιδρύματα. Στο βιογραφικό του ανήκουν καλλιτέχνες όπως οι: Mick Taylor (Rolling Stones), Rick Wakeman (Yes), Steve Harley (Cockney Rebel), Roger Hodgson (Supertramp), Ritchie Blackmore (Deep Purple, Rainbow), Tangerine Dream, Public Enemy, The Stranglers, Deborah Harry, Blackmore’s Night, Jan Garbarek Group,Chick Corea & Gary Burton, Myriam Makeba, Chico & The Gipsies (Gipsy Kings), Bonnie Tyler, ΦίλιπποςΠλιάτσικας, Salif Keita, T.K.G. κ.α.

Συνεργάστηκε με κλασικές ορχήστρες, όπως η Nuremberg Symphony Orchestra, η SF Berlin Orchestra Radio, κ.α. Με την Prague Philharmonic Orchestra και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσίασε με τεράστια επιτυχία το 2017 και 2018 στο Ηρώδειο το cross over project «Classic Rock».