Drive to Survive season 4 -Τα νέα τρέιλερ, τι ώρα θα το μεταδώσει το Netflix στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Το Drive to Survive επιστρέφει στο Netflix σήμερα με τη σεζόν 4 που καλύπτει το πρωτάθλημα της Formula 1 του 2021.

Το Netflix έδωσε χθες στη δημοσιότητα το τρέιλερ του Drive to Surviver season 4 που θα ανέβει ανέβει σήμερα στο Netflix στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος, λίγο πριν την έναρξη του νέου παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1 στα τέλη του μήνα στο Μπαχρέιν και παράλληλα με το νέο γύρο δοκιμαστικών που ξεκινούν σήμερα επίσης στο Μπαχρέιν.

Και το τρέιλερ για το Drive to Survive που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix, ένα απειροελάχιστο teaser των όσων θα περιλαμβάνει δείχνει αυτό που όλοι αναμένουν: Και φέτος το παρασκήνιο από τη Formula 1 θα είναι πλούσιο, με μπόλικη ίντριγκα και πολύ πολύ δράμα.

Ο Τζορτζ Ράσελ στα κλάματα, οι στιγμές που ο Κρίστιαν Χόρνερ και ο Τότο Βολφ τα... έσπασαν από τα νεύρα τους, οι στιγμές που ο Μαξ Φερστάπεν και ο Λιούις Χάμιλτον πέταξαν ο ένας τον άλλον έξω, στην ίσως πιο μεγάλη κόντρα μεταξύ οδηγών της Formula 1 τις τελευταίες πολλές δεκαετίες. Στο τρέιλερ ακούγεται μάλιστα και το περίφημο «Michael this is not so right» του Τότο Βολφ την ώρα που ο Μάικλ Μάσι έπαιρνε την πιο αμφιλεγόμενη απόφαση στην ιστορία του σπορ, στον τελευταίο γύρο του τελικού του Αμπου Ντάμπι, με αποτέλεσμα ο Μαξ Φερστάπεν να πάρει κυριολεκτικά από την τσέπη τον τίτλο από τον Λιούις Χάμιλτον. Για την ιστορία, ο Μάικλ Μάσι δεν είναι πλέον διευθυντής αγώνων στην F1 εξαιτίας ακριβώς αυτής της απόφασής του.

Drive to Survive 4 -Το επίσημο τρέιλερ του Netflix

Σε ένα teaser που είχε δώσει το Netflix πριν από λίγες ημέρες διακρίνεται ο Κρίστιαν Χόρνερ να υψώνει μεσαίο δάκτυλο, ο Τότο Βολφ να σπάει τα ακουστικά του, ο Lewis Hamilton να μιλά για μάχη και κάπου εκεί να εμφανίζεται ο Νικίτα Μαζέπιν στην παρθενική και όπως όλα έδειξαν.. μοναδική χρονιά του στη Formula 1 καθώς τον έδιωξε η ομάδα του Haas μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Netflix -Το πρώτο teaser για το Drive to Survive season 4

Το πρώτο επίσημο τρέιλερ του netflix για το Drive to Surviver season 4 πριν από λίγες ημέρες: