Ελιωσαν όλοι με το δώρο της Χριστίνας Μπόμπα στον Σάκη Τανιμανίδη -Τι χάραξε στο χέρι της [εικόνα]

38...και ακομα παιδι! 😃 Θα ελεγε κανεις οτι με τοσα χρονια, τοσα ταξιδια στις 5 ηπειρους, τοσες εμπειριες, τοσες γνωριμιες, θα εχω μαζεψει αρκετη σοφια για να μεταφερω στα 38α γενεθλια μου! Η αληθεια ειναι οτι νιωθω πως ακομα εχω να μαθω πολλα! Για ενα πραγμα ομως ειμαι σιγουρος...μην παιρνεις τοσο στα σοβαρα τη ζωη, βαλε λιγο παραπανω ανεμελια στην συνταγη! Ειναι λογικο να μας απασχολουν καθημερινα σκεψεις 🤔 οπως "τι θα γινει αυριο?", "γιατι να ετυχε σε εμενα αυτο το προβλημα?" και να αγχωνομαστε για το μελλον. Το μελλον ομως ερχεται και φευγει πολυ πιο γρηγορα απο οτι πιστευεις και ειναι κριμα να το χασεις μεσα στο αγχος σου. Μην παιρνεις τοσο στα σοβαρα τη ζωη, γελα πιο συχνα, 😂 γελα δυνατα, κανε λαθη, μαθε απο τα λαθη σου, μην κρατας κακια σε κανεναν και για τιποτα, παρε ρισκα και απολαυσε το ταξιδι στο μεγιστο βαθμο, αφου οπως ειπαμε θα τελειωσει πριν καν το καταλαβεις! Και στο τελος της ημερας "ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΝΙΩΣΕ...ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ"!✌️ Σας ευχαριστω ολους για τις ευχες....για παντα παιδι, Σακης. #laugh #love #live