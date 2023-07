Δημοπρατούνται αντικείμενα του 007 από την οικογένεια του Ρότζερ Μουρ -Κοστούμια, πέδιλα σκι, ρολόγια [εικόνες] - iefimerida.gr

Αν θέλετε να μοιάζετε όσο γίνεται περισσότερο με τον Τζέιμς Μποντ, τώρα μπορεί να είναι η μόνη σας ευκαιρία: μια επιλογή αντικειμένων, όπως βραδινά κοστούμια, μεταξωτές γραβάτες, σκι Lamborghini και μια ειδική έκδοση του ρολογιού Omega Seamaster είναι σε δημοπρασία, όλα από την προσωπική συλλογή του ίδιου του 007, του Ρότζερ Μουρ.

Για τη Unicef μέρος των εσόδων

Ο Ρότζερ Μουρ, ο οποίος πέθανε το 2017, έπαιξε τον Μποντ σε επτά ταινίες μεταξύ 1973 και 1985, ξεκινώντας με το «Live and Let Die» και τελειώνοντας με το «A View to a Kill». Η οικογένειά του πουλά 180 αναμνηστικά αντικείμενα του 007, με μέρος των εσόδων να πηγαίνουν στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), το οποίο διόρισε τον Μουρ ως πρεσβευτή καλής θέλησης το 1991.

Δύο βραδινά κοστούμια με διπλό πέτο, που φόρεσε στις ταινίες «Octopussy» και «A View to a Kill», αναμένεται να φτάσουν από 20.000-30.000 αγγλικές λίρες το καθένα, με την ίδια εκτίμηση να τοποθετείται και για ένα επετειακό ρολόι Omega «50 Years of James Bond».

Ένα σετ λευκών σκι Lamborghini της δεκαετίας του 1980 έχει τιμή εκκίνησης 500-1.000 λίρες Αγγλίας, ενώ ένα ζευγάρι μανικετόκουμπα Aspreys υπολογίζονται ότι θα φτάσουν τις 800 με 1.200 λίρες Αγγλίας.

Στα αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν περιλαμβάνονται μια πλάκα για το αστέρι του Μουρ στο Hollywood Walk of Fame (εκτίμηση: 10.000 -15.000 λίρες), αφίσες του «The Spy Who Loved Me» και του «Moonraker» (εκτιμήσεις: 500-700 λίρες και 800-1.200 λίρες αντίστοιχα).

πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ