Τους ρυθμούς της προσπαθεί να βρει ξανά η Δήμητρα Αλεξανδράκη, μετά την επιστροφή της από τον Άγιο Δομίνικο και το «I’ m a celebrity get me out of here».

Η μελαχρινή καλλονή επέστρεψε και στα stories του Instagram, με το τελευταίο βίντεο να απαντά ουσιαστικά για το εάν είναι έγκυος.

Δείτε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ.