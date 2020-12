Ο δημιουργός του The Crown αντέγραψε τον... εαυτό του! Χρησιμοποίησε τον ίδιο ακριβώς διάλογο που είχε γράψει το 2013

Ο δημιουργός του The Crown, Πίτερ Μόργκαν, χρησιμοποίησε τον ίδιο ακριβώς διάλογο από το θεατρικό έργο του The Audience για μια συνομιλία μεταξύ της βασίλισσας Ελισάβετ και της Μάργκαρετ Θάτσερ, στη δημοφιλή σειρά του Netflix.

Η Αμερικανίδα ιστορικός Sally Bedell Smith, που ήταν σύμβουλος στο The Audience, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο West End το 2013, χαρακτήρισε την απόφαση για «αυτο-λογοκλοπή» περισσότερων από 500 λέξεων, ως «επαγγελματική εξαπάτηση».

Η «ανακυκλωμένη» σκηνή αναφέρεται σε ένα περιστατικό του 1986, όταν η Μάργκαρετ Θάτσερ προκαλεί τη βασίλισσα για μια ιστορία που εμφανίστηκε στους The Sunday Times, όπου πηγές κοντά στη μονάρχη περιέγραφαν την πρωθυπουργό ως «άσπλαχνη».

Στο The Crown, σε σχέση με το The Audience, έχει αφαιρεθεί μόνο μία φράση και ένας αριθμός έχει αντικατασταθεί από έναν άλλο.

Τον ρόλο της βασίλισσας στο West End είχε παίξει η Έλεν Μίρεν. Στην τέταρτη σεζόν του The Crown, η Τζίλιαν Άντερσον υποδύεται τη Μάργκαρετ Θάτσερ και η Ολίβια Κόλμαν τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Μιλώντας για την επανάληψη σε συνέντευξή της στους The Times, η Bedell Smith είπε: «Το να πω ότι έμεινα έκπληκτη θα ήταν υποτιμητικό. Ολόκληρη η σκηνή - περισσότερες από 500 λέξεις - στο The Crown προέρχεται από το The Audience, με μερικές μικρές προσθήκες και αλλαγές λέξεων».

«Αυτό δεν ήταν ακούσιο. Ίσως λόγω πίεσης ή έλλειψης φαντασίας ή απόλυτης τεμπελιάς, ο Πίτερ Μόργκαν σκόπιμα έκανε μια μη επαγγελματική παράκαμψη, χρησιμοποιώντας λέξεις που τροποποίησε ελάχιστα για το τεράστιο κοινό του The Crown. Οι δημιουργοί του The Crown έχουν καταστήσει σαφές ότι η σειρά του Netflix βασίζεται στο The Audience, αλλά αρνήθηκαν να σχολιάσουν όταν τους πλησίασαν οι The Times.

Αυτό έρχεται λίγες μέρες αφότου η Daily Mail αποκάλυψε πώς η Τζίλιαν Άντερσον και ο Πίτερ Μόργκαν, οι οποίοι συνεργάστηκαν στην τελευταία σεζόν του The Crown, χώρισαν φιλικά μετά από τέσσερα χρόνια μαζί. Η 52χρονη ηθοποιός και ο 57χρονος σεναριογράφος, ήταν ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια της Μεγάλης Βρετανίας, αν και δεν έμειναν ποτέ κάτω από την ίδια στέγη.