7 διασημότητες που αντιμετώπισαν γενναία την αφασία - iefimerida.gr

Πριν από λίγες ημέρες, η πρώην σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Ντέμι Μουρ, ανακοίνωσε ότι ο ηθοποιός θα αποσυρθεί από την υποκριτική αφού διαγνώστηκε με αφασία.

Ο ίδιος ο Γουίλις δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση σχετικά με τη διάγνωσή του, αλλά μια δήλωση που μοιράστηκε από την οικογένειά του στο Instagram στις 30 Μαρτίου ανακοίνωσε ότι ο σταρ του Χόλιγουντ θα αποσυρθεί από την καριέρα του ως ηθοποιός.

«Θέλαμε να μοιραστούμε ότι ο αγαπημένος μας Μπρους, αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας και πρόσφατα διαγνώστηκε με αφασία, η οποία επηρεάζει τις γνωστικές του ικανότητες», ανέφερε η Ρούμερ Γουίλις, η μεγαλύτερη κόρη του που απέκτησε με την Ντέμι Μουρ, σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της. «Ως αποτέλεσμα αυτού και με πολλή σκέψη ο Μπρους αποχωρεί από την καριέρα που σήμαινε τόσα πολλά γι' αυτόν».

«Όπως λέει πάντα ο Μπρους, "Ζήσε το" και μαζί σκοπεύουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό», κατέληξε η δήλωση.

Η οικογένεια δεν ανέφερε εγκεφαλικό επεισόδιο ή εγκεφαλική βλάβη ως προάγγελο της διάγνωσης του Μπρους Γουίλις, οπότε είναι πιθανό ο ηθοποιός να αντιμετωπίζει πρωτοπαθή προοδευτική αφασία, μια νευροεκφυλιστική πάθηση που μπορεί να επηρεάσει τη γλώσσα και τη νόηση, δήλωσε στο Insider η Μπρουκ Λανγκ, λογοπαθολόγος.

Μπρους Γουίλις / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP, File

Εμίλια Κλαρκ: Ήρθε αντιμέτωπη με την αφασία μετά από ανεύρυσμα

Η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones, Εμίλια Κλαρκ, πάλεψε με την αφασία μετά από ανεύρυσμα. Αργότερα ξεκίνησε μια φιλανθρωπική οργάνωση που βοηθά επιζώντες εγκεφαλικών επεισοδίων και εγκεφαλικών τραυματισμών.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της πρώτης σεζόν του Game of Thrones, η Κλαρκ έπαθε ανεύρυσμα ενώ γυμναζόταν με τον γυμναστή της.

«Ο γυμναστής μου με έβαλε να πάρω θέση σανίδας και αμέσως ένιωσα σαν να μου έσφιγγε τον εγκέφαλο μια ελαστική ταινία. Προσπάθησα να αγνοήσω τον πόνο και να τον ξεπεράσω, αλλά απλά δεν μπορούσα», έγραψε στο The New Yorker, που δημοσιεύτηκε το 2019. «Σε κάποιο επίπεδο, ήξερα τι συνέβαινε: ο εγκέφαλός μου είχε υποστεί βλάβη».

Αφού η ηθοποιός στάλθηκε για μαγνητική τομογραφία, της είπαν ότι είχε υποστεί υπαραχνοειδή αιμορραγία (SAH), έναν απειλητικό για τη ζωή τύπο εγκεφαλικού επεισοδίου που προκαλείται από αιμορραγία στον χώρο που περιβάλλει τον εγκέφαλο.

Εμίλια Κλαρκ / Φωτογραφία: ΑΡ

Αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να σφραγιστεί το ανεύρυσμα, η Κλαρκ συνειδητοποίησε με φόβο ότι η γλώσσα της είχε διαταραχθεί.

«Ένα βράδυ, αφού είχα περάσει αυτό το κρίσιμο σημείο, μια νοσοκόμα με ξύπνησε και, στο πλαίσιο μιας σειράς γνωστικών ασκήσεων, με ρώτησε: "Πώς σε λένε;". Το πλήρες όνομά μου είναι Εμίλια Ίσομπελ Ευφημία Ρόουζ Κλαρκ. Αλλά τώρα δεν μπορούσα να το θυμηθώ", έγραψε η ηθοποιός. «Αντ' αυτού, ανούσιες λέξεις ξεχύθηκαν από το στόμα μου και έπεσα σε τυφλό πανικό. Δεν είχα ξαναζήσει ποτέ τέτοιο φόβο - μια αίσθηση καταδίκης που με πλησίαζε. Μπορούσα να δω τη ζωή μου μπροστά μου και δεν άξιζε να ζήσω. Είμαι ηθοποιός- πρέπει να θυμάμαι τα λόγια μου. Τώρα δεν μπορούσα να θυμηθώ το όνομά μου».

Επέστρεψε στη ΜΕΘ και η αφασία πέρασε μετά από περίπου μία εβδομάδα. «Ήμουν σε θέση να μιλήσω», έγραψε. «Ήξερα το όνομά μου - και τα πέντε μέρη. Αλλά είχα επίσης επίγνωση ότι υπήρχαν άνθρωποι στα κρεβάτια γύρω μου που δεν κατάφεραν να βγουν από τη ΜΕΘ. Μου υπενθύμιζαν συνεχώς πόσο τυχερή ήμουν».

Στη συνέχεια ξεκίνησε το Same You, μια φιλανθρωπική οργάνωση που βοηθά τους επιζώντες από εγκεφαλικά επεισόδια και εγκεφαλικές βλάβες.

Η εμπειρία της Σάρον Στόουν με την αφασία

Η Σάρον Στόουν παρουσίασε αφασία μετά από εγκεφαλικό ανεύρυσμα το 2001. Είπε ότι η σκληρή δουλειά βοήθησε «να ανοίξουν άλλα μέρη του μυαλού μου».

Αφού υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το 2001, η ηθοποιός του «Βασικού Ενστίκτου» μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η εγκεφαλική αιμορραγία διήρκεσε εννέα ημέρες, μειώνοντας την ικανότητα της Στόουν να περπατά και να μιλά. Ωστόσο, κατάφερε να ανακάμψει από την αφασία της και να ανακτήσει την ικανότητά της να μιλάει και να διαβάζει καθαρά.

«Χρειάστηκαν δύο χρόνια για να απορροφήσει το σώμα μου όλη την εσωτερική αιμορραγία που είχα», δήλωσε η Στόουν στο Harper's Bazaar το 2015. «Είναι σχεδόν σαν να άλλαξε ολόκληρο το DNA μου. Ο εγκέφαλός μου δεν κάθεται εκεί που καθόταν, ο σωματότυπος μου άλλαξε και ακόμη και οι τροφικές μου αλλεργίες είναι διαφορετικές».

Σάρον Στόουν

«Έγινα πιο έξυπνη συναισθηματικά», συνέχισε η Σάρον Στόουν. «Επέλεξα να δουλέψω πολύ σκληρά για να ανοίξω άλλα μέρη του μυαλού μου. Τώρα είμαι πιο δυνατή. Και μπορώ να γίνομαι τραχιά και άμεση. Αυτό τρομάζει τους ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι το πρόβλημά μου. Είναι ότι έχω εγκεφαλική βλάβη, απλά πρέπει να το αντιμετωπίσεις».

Η πάλη του τραγουδιστή της κάντρι μουσικής, Ράντι Τράβις, με την αφασία

Ο αστέρας της κάντρι μουσικής Ράντι Τράβις, παλεύει με αφασία από τότε που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το 2013, αλλά εξακολουθεί να κάνει μουσική.

Ενώ ο Τράβις εξακολουθεί να εμφανίζεται σπάνια, έχει κάνει βήματα για να ανακτήσει την ομιλία του μετά από ένα απειλητικό για τη ζωή του εγκεφαλικό επεισόδιο που του στέρησε προσωρινά την ικανότητα να μιλάει καθαρά και να περπατάει χωρίς τη χρήση μπαστουνιού.

«Η μνήμη είναι τόσο έντονη όσο ήταν ποτέ», δήλωσε η σύζυγός του, Μαίρη Ντέιβις, στο People το 2017. Στα απομνημονεύματά του του 2019, «Forever and Ever, Amen: A Memoir of Music, Faith, and Braving the Storms of Life», ο Travis μίλησε για το εγκεφαλικό επεισόδιο και την επακόλουθη αφασία του.

«Ήθελα να φωνάξω όσο πιο δυνατά δεν είχα φωνάξει ποτέ, όμως καμία λέξη δεν σχηματίστηκε, κανένας ήχος δεν βγήκε από το στόμα μου. Αλλά ένα μόνο δάκρυ έτρεξε από το μάτι μου και κατέβηκε στο πρόσωπό μου, καθώς συγκέντρωσα κάθε ίχνος ενέργειας που είχα. Έσφιξα το χέρι της Μαίρης. Ήξερε», έγραψε. «Ξέραμε και οι δύο ότι η ζωή μου ήταν στα χέρια του Θεού. Όπως κι εγώ, η Μαίρη πίστευε ότι ο Θεός είχε σχέδια για τη ζωή μου και ότι η πίστη μας θα μας βοηθούσε να τα καταφέρουμε. Απλά δεν ήμασταν σίγουροι για το πώς».

Ράντι και Μαίρη Τράβις / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

«Αλλά είχα αψηφήσει πολλές καταιγίδες στη ζωή μου και είχα αντιμετωπίσει συχνά συντριπτικές πιθανότητες, στιγμές που άλλοι με συμβούλευαν να τα παρατήσω», συνέχισε. «Δεν είχα παραιτηθεί τότε και δεν επρόκειτο να παραιτηθώ τώρα».

Το 2016, ο Τράβις και η σύζυγός του ερμήνευσαν το «Amazing Grace» στην τελετή εισαγωγής στο Hall of Fame. Έχει αναφερθεί από ερευνητές ότι όσοι παλεύουν με σοβαρή αφασία μπορεί να το βρίσκουν ευκολότερο να τραγουδούν στίχους παρά να μιλούν τις ίδιες λέξεις.

Το 2021, ο Τράβις κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο σε συνεργασία με τον Ντρου Πάρκερ, με τίτλο «There's a New Kid in Town».

Αφασία μετά από πυροβολισμό για τη βουλευτή Γκάμπι Γκίφορντς

Η βουλευτής Γκάμπι Γκίφορντς διαγνώστηκε με αφασία αφού πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με ψηφοφόρους το 2011.

Μετά τους πυροβολισμούς σε εκλογική συνάντηση που άφησαν την Γκίφορντς σοβαρά τραυματισμένη και έξι ανθρώπους νεκρούς, έγινε υπέρμαχος του περιορισμού της ένοπλης βίας.

«Έχω γνωρίσει τις πιο σκοτεινές μέρες. Μέρες πόνου και αβέβαιης ανάρρωσης. Αντιμέτωπη με την απελπισία, ανακάλεσα την ελπίδα. Αντιμέτωπη με την παράλυση και την αφασία, ανταποκρίθηκα με σθένος και αποφασιστικότητα», δήλωσε η Γκίφορντς σε ομιλία της στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών για το 2020.

Γκάμπι Γκίφορντς / Φωτογραφία: AP Photo/Carolyn Kaster, File

«Έβαλα το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Βρήκα μια λέξη και μετά βρήκα μια άλλη. Η ανάρρωσή μου είναι ένας καθημερινός αγώνας, αλλά ο αγώνας με κάνει πιο δυνατή. Κάποτε οι λέξεις έβγαιναν εύκολα, αλλά σήμερα παλεύω να μιλήσω. Αλλά δεν έχω χάσει τη φωνή μου. Η Αμερική χρειάζεται όλους μας να μιλάμε, ακόμα και όταν πρέπει να παλέψουμε για να βρούμε τις λέξεις».

Η μάχη του παρουσιαστή και ραδιοφωνικού παραγωγού Ντικ Κλαρκ με την αφασία

Οκτώ χρόνια πριν από το θάνατό του, ο Ντικ Κλαρκ υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο που άφησε μειωμένη την επικοινωνία του. Ένα χρόνο αργότερα, επέστρεψε για να παρουσιάσει το «New Year's Rockin' Eve».

Γνωστός για τον ετήσιο εορτασμό της αντίστροφης μέτρησης της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, ο Κλαρκ συνέχισε να φιλοξενεί την εκδήλωση για χρόνια, ακόμη και μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Δεκέμβριο του 2004. Το εγκεφαλικό επεισόδιο άφησε τον οικοδεσπότη του «American Bandstand» παράλυτο στη μία πλευρά του σώματός του και την ομιλία του μειωμένη, αλλά επέστρεψε στην παρουσίαση του «New Year's Rockin' Eve» το 2005.

Ντικ Κλαρκ / Φωτογραφία: AP /Wally Santana

«Πέρυσι έπαθα εγκεφαλικό», είπε στην εκπομπή, σύμφωνα με το People. "Με άφησε σε άσχημη κατάσταση. Έπρεπε να μάθω στον εαυτό μου πώς να περπατάω και να μιλάω ξανά. Ήταν ένας μακρύς, σκληρός αγώνας. Η ομιλία μου δεν είναι τέλεια, αλλά τα καταφέρνω». Πέθανε το 2012 μετά από καρδιακή προσβολή.

Αντιμέτωπος με αφασία και Αλτσχάιμερ ο τραγουδιστής Γκλεν Κάμπελ

Ο τραγουδιστής του «Rhinestone Cowboy», Γκλεν Κάμπελ, είχε αφασία και Αλτσχάιμερ, αλλά εξακολουθούσε να καταλαβαίνει «την παγκόσμια γλώσσα της αγάπης», δήλωσε η σύζυγός του.

Ενώ η αφασία συνδέεται συνηθέστερα με εγκεφαλικό επεισόδιο ή εγκεφαλικό τραυματισμό, μπορεί επίσης να συμβεί ως αποτέλεσμα μιας διαταραχής που επηρεάζει τον εγκέφαλο, όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ.

Γκλεν Κάμπελ / Φωτογραφία: AP/Danny Johnston, File

Ο Κάμπελ έχασε την ικανότητά του να μιλάει στα τελευταία στάδια της μάχης του με την ασθένεια, δήλωσε η επί 35 χρόνια σύζυγός του, Κιμ Κάμπελ, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του το 2017.

«Έχει πλήρη αφασία, δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα και δεν μπορεί να επικοινωνήσει λεκτικά», δήλωσε η Κιμ Κάμπελ στο «Access Hollywood Live», σύμφωνα με την Toronto Sun. «Αλλά καταλαβαίνει την παγκόσμια γλώσσα της αγάπης και του χαμόγελου και των φιλιών και των αγκαλιών…».

Ο Γκλεν Κάμπελ διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ το 2011 και συνέχισε να περιοδεύει μέχρι το 2014, οπότε και τοποθετήθηκε σε κέντρο φροντίδας κοντά στο σπίτι του στο Νάσβιλ του Τενεσί.