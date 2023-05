Γιατί τώρα τελευταία οι διάσημοι μιλούν ανοιχτά για το σεξ; Οι αποκαλύψεις των σταρ - iefimerida.gr

Όλοι, από την Γκουίνεθ Πάλτροου μέχρι τον Ρόμπι Γουίλιαμς, έχουν αναφερθεί πρόσφατα σε παραστατικές λεπτομέρειες σχετικά με τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις και τις σωματικές τους λειτουργίες.

Είναι απολύτως ανατριχιαστικό, γράφει η Ellie Muir του Independent, αλλά θα μπορούσε να είναι και καλό;

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του, Έιντα Φιλντ, σπάνια κάνουν σεξ. Ο Μπεν Άφλεκ είναι «τεχνικά εξαιρετικός» στην κρεβατοκάμαρα (σύμφωνα με την Γκουίνεθ Πάλτροου). Αυτές είναι μόνο μια χούφτα από τις πιο εξωφρενικές εξομολογήσεις που σχετίζονται με το σεξ που αποκαλύφθηκαν από διασημότητες τις τελευταίες εβδομάδες. Και φαίνεται πως οι διάσημοι δεν μπορούν να σταματήσουν να μοιράζονται υπερβολικά πιπεράτες λεπτομέρειες.

Η πιο αξιοσημείωτη ανάμεσά τους ήταν η ποπ σταρ Meghan Trainor, η οποία παρατήρησε στο podcast της Workin' on It ότι ο σύζυγός της -ο ηθοποιός των Spy Kids και πρώην σταρ των παιδιών Daryl Sabara- είναι «μεγάλο αγόρι», δίνοντας κι άλλες πικάντικες λεπτομέρειες. Οι θαυμαστές παρακάλεσαν γρήγορα την τραγουδίστρια του «All About That Bass» να μην μιλήσει άλλο. «Υπερβολικά πολλές πληροφορίες», φώναξαν.

Τελικά κάνει καλό το να μιλούν ανοιχτά οι διάσημοι για τη σεξουαλική τους ζωή;

Όμως, ενώ είναι εύκολο να κοκκινίζουμε σε κωδικοποιημένα κομπλιμέντα όπως «τεχνικά άριστα» και φράσεις όπως «μεγάλο αγόρι», όταν πρόκειται για την απομυθοποίηση των ταμπού γύρω από το σεξ και την οικειότητα, ίσως η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική. Ακόμα κι όταν είναι λίγο cringe.

Στην περίπτωση της Trainor, γρήγορα αποκαλύφθηκε ότι τα λόγια της εννοούσαν και κάτι άλλο. Όχι, δεν καυχιόταν απλώς για το μέγεθος του κατασκοπευτικού gadget του συζύγου της, αλλά στην πραγματικότητα μιλούσε για τις εμπειρίες της με τον κολπισμό, μια σχετικά ταμπού ψυχοσεξουαλική κατάσταση στην οποία οι κολπικοί μύες τεντώνονται οδυνηρά κατά τη διάρκεια του διεισδυτικού σεξ. Η Trainor περιέγραψε ότι αισθάνεται μια αίσθηση «καψίματος» όταν κάνει σεξ, κάτι που τη δυσκόλευε πάντα να χαλαρώσει κατά τη διάρκεια της πράξης ή ακόμα και να το απολαύσει. «Νόμιζα ότι κάθε γυναίκα πάντα πονούσε κατά τη διάρκεια και μετά το σεξ», εξήγησε. «Είπα: "Γιατρέ, μου λες ότι θα μπορούσα να κάνω σεξ και να μην νιώσω ούτε ένα κομμάτι πόνου;"».

Daryl Sabara και Meghan Trainor / Φωτογραφία: Shutterstock

Κάτι παρόμοιο συνέβη με τον Robbie Williams. Ο ισχυρισμός του σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι ο ίδιος και η σύζυγός του σπάνια, πλέον, κάνουν σεξ, αρχικά φαινόταν σαν παράπονο. Αλλά γρήγορα ξεκαθάρισε τι εννοούσε: η επιθυμία του για σεξ είχε πέσει κατακόρυφα αφού άρχισε να παίρνει τεστοστερόνη για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Επέμεινε επίσης ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Field είναι «ικανοποιημένοι» με το να κάνουν λιγότερο σεξ από ό,τι έκαναν όταν πρωτοσυναντήθηκαν -το να παρακολουθούν το Netflix στον καναπέ είναι η προτιμώμενη ασχολία τους αυτές τις μέρες. Στη συνέχεια, ο Williams επικροτήθηκε επειδή αμφισβήτησε την ιδέα ότι ένα ζευγάρι πρέπει να κάνει μια συγκεκριμένη αρκετό σεξ για να είναι «φυσιολογικό».

Ο Robbie Williams με τη σύζυγό του, Ayda Field / Φωτογραφία: Joel C Ryan/Invision/AP

Ο Αμερικανός ράπερ Lil Dicky έχει επίσης συζητήσει τις τελευταίες εβδομάδες -με γραφικές λεπτομέρειες- το μέγεθος και την εμφάνιση του πέους του, αλλά μόνο σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τον υποσπαδία, μια ιατρική πάθηση που είχε από τη γέννησή του. Ο υποσπαδίας είναι όταν το άνοιγμα της ουρήθρας βρίσκεται στο κάτω μέρος του πέους και όχι στην άκρη, και επηρεάζει ένα στα 300 αγόρια. Στο podcast Call Her Daddy, ο ράπερ μίλησε για την ανασφάλεια που ένιωθε ως αποτέλεσμα της κατάστασής του, ενώ πρόσθεσε ότι με τον καιρό έμαθε να εκτιμά το πέος του. «Αγαπώ το πέος μου όπως εσύ αγαπάς έναν ελαττωματικό χαρακτήρα της Pixar», αστειεύτηκε.

Οι σταρ τα λένε πλέον μόνοι τους

Αν και μερικά από αυτά μπορεί να φαίνονται καινούργια, ιστορικά πάντα γνωρίζαμε για τις γελοιότητες στην κρεβατοκάμαρα των διάσημων ανθρώπων, από την επιθυμία του νέου βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου να γίνει μεταφορικά το ταμπόν της βασίλισσας Καμίλα, μέχρι το ειδύλλιο του Τζουντ Λο με τη νταντά των παιδιών του -μόνο τώρα, όμως, μια τέτοια συνομιλία προέρχεται από αξιόπιστη πηγή και όχι μέσω διαρροής ήχου ή παραβίασης της ιδιωτικής ζωής.

Έχουμε δει επίσης μερικούς σταρ με σχεδόν κάθε γυναικολογική λεπτομέρεια -αλλά μόνο αφού τους έκλεψαν τις σεξουαλικές ταινίες τους και τις ανέβασαν στο διαδίκτυο χωρίς την άδειά τους. Η Πάμελα Άντερσον και η Πάρις Χίλτον, για τις οποίες διέρρευσαν σεξουαλικές κασέτες παρά τη θέλησή τους τα πρώτα χρόνια του Διαδικτύου, κυκλοφόρησαν και οι δύο απομνημονεύματα φέτος που περιγράφουν λεπτομερώς τη φρίκη της παραβίασης από τον κόσμο. Η Άντερσον συνέκρινε τη διαρροή της σεξουαλικής της ταινίας το 1995 με τη σεξουαλική επίθεση όταν ήταν παιδί. Είπε στον Guardian ότι είχε «βιαστεί από έναν 24χρονο φίλο ενός φίλου» σε ηλικία 12 ετών και πρόσθεσε: «Όταν έκλεψαν την κασέτα, ένιωσα έτσι».

Pamela Anderson / Φωτογραφία: Shutterstock

Η Χίλτον είπε επίσης ότι ένιωσε «διασυρμένη» όταν η κασέτα της, την οποία ισχυρίζεται ότι την εξανάγκασαν να γυρίσει, πουλήθηκε διαδικτυακά το 2003. Είπε φέτος ότι εξακολουθεί να τη στοιχειώνει η ιδέα ότι την «κρίνουν» γι' αυτό. «Είναι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου όταν μπαίνω σε ένα δωμάτιο και βλέπω ανθρώπους», είπε στο περιοδικό Glamour.

Διάσημοι μιλούν για το σεξ με τους δικούς τους όρους

Μόνο τώρα ακούμε επιτέλους την αλήθεια για αυτές τις εμπειρίες, παρά μέσω των ταμπλόιντ. Η έναρξη των podcast και των εκπομπών συζήτησης που φιλοξενούνται από διασημότητες είχε επίσης μεγάλο ρόλο σε αυτή τη νέα τάση. Αναμφισβήτητα πυροδοτήθηκε από το Red Table Talk της Jada Pinkett-Smith, ένα αμερικανικό talk show που διοργανώνει με την κόρη της Willow και τη μητέρα της Adrienne Banfield-Norris, στην οποία η οικογένεια και ένας ειδικός καλεσμένος μαζεύονται γύρω από το κόκκινο τραπέζι του τίτλου για να συζητήσουν μια σειρά θεμάτων που συχνά δεν είναι ασφαλή για την εργασία (NSFW). Το 2020, η Pinkett-Smith παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με τον μουσικό August Alsina, αποκαλώντας το «μπλέξιμο» -ο σύζυγός της Will Smith, εν τω μεταξύ, κάθισε απέναντί της, φαινόταν κάπως αποκαρδιωμένος και συζητούσε ανοιχτά για την κατάσταση του γάμου τους.

Σήμερα, διασημότητες συρρέουν σε στούντιο ηχογράφησης για να κάνουν αποκαλύψεις, μεταξύ των οποίων το διαβόητο Call Her Daddy, ένα δημοφιλές podcast που φιλοξενείται από την Alex Cooper και στο οποίο κάνει σκανδαλώδεις ερωτήσεις σε διασημότητες, και το The High Low με τον EmRata, στο οποίο το μοντέλο Emily Ratajkowski προσκαλεί διασημότητες να προβούν σε πιπεράτες αποκαλύψεις. Ο Αμερικανός DJ Diplo, για παράδειγμα, έγινε πρόσφατα viral αφού είπε στη Ratajkowski στην εκπομπή της ότι είχε σεξουαλικές εμπειρίες με άλλους άνδρες.

Η Gwyneth Paltrow καλεσμένη στο podcast της Alex Cooper «Call Her Daddy»

Φαίνεται ότι υπάρχει κάτι σε αυτά τα περιβάλλοντα που αναδεικνύει τη σεξουαλική ειλικρίνεια σε διάσημους ανθρώπους -είτε είναι η αίσθηση ενός ασφαλούς χώρου είτε η ψευδαίσθηση οικειότητας. Το Call Her Daddy, για παράδειγμα, ηχογραφείται σε ένα φωτεινό και ευάερο δωμάτιο με δύο καναπέδες στις δύο πλευρές του, δίνοντάς του τον αέρα του γραφείου ενός θεραπευτή περισσότερο από ένα στούντιο ηχογράφησης. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί η Γκουίνεθ Πάλτροου ήταν πολύ χαρούμενη να μιλήσει για τη σεξουαλική ικανότητα του Μπεν Άφλεκ ή να αποκαλούσε τον άλλο πρώην Μπραντ Πιτ τον «μεγάλο έρωτα της ζωής της» την εποχή που έβγαιναν ραντεβού στα μέσα της δεκαετίας του '90.

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όμως, όλη αυτή η σεξουαλική συνομιλία συμβάλλει κατά κάποιο τρόπο στο να εξανθρωπίζει τα είδη των ανθρώπων που αισθάνονται κατά τα άλλα απρόσιτα. Εάν οι σταρ συνεχίσουν να μιλούν για το σεξ με τους δικούς τους όρους, η ιδέα ότι οι διασημότητες έχουν άγριες και θορυβώδεις προσωπικές ζωές μπορεί τελικά να καταργηθεί. Στην πραγματικότητα, μερικοί σπάνια κάνουν σεξ. Για κάποιους, μερικές φορές πονάει. Και, όπως και οι υπόλοιποι από εμάς, μπορεί και αυτοί να είναι ανασφαλείς για τα κομμάτια και τα δικά τους σημεία.