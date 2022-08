Διάσημες προσωπικότητες είπαν το δικό τους «αντίο» στην Ολίβια Νιούτον-Τζον - iefimerida.gr

Έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα η πρωταγωνίστρια της ταινίας μιούζικαλ Grease, Ολίβια Νιούτον-Τζον, περιτριγυρισμένη από οικογένεια και φίλους στο ράντσο της, στη Νότια Καλιφόρνια μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Η Ολίβια διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού για πρώτη φορά το 1992. Η οικογένειά της ανάρτησε στην επίσημη σελίδα της στο Facebook: «Η Ολίβια υπήρξε σύμβολο θριάμβων και ελπίδας για περισσότερα από 30 χρόνια, μοιράζοντας το ταξίδι της με τον καρκίνο του μαστού».

H Ολίβια Νιούτον έγινε διάσημη χάρη στην ερμηνεία της στο μιούζικαλ Grease, όπου υποδύθηκε τη Σάντι, μια συντηρητική μαθήτρια που μεταμορφώνεται σε μοιραία γυναίκα και κερδίζει την καρδιά του «επαναστάτη» Ντάνι (Τζον Τραβόλτα).

Η Ολίβια σε Φεστιβάλ μουσικής στη Χιλή το 2017 / ASSOCIATED PRESS

Η ταινία προβλήθηκε το 1978 και έσπασε ταμεία ενώ τα τραγούδια της («Summer Nights», «You’re the one that I want») γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία.

Την τελευταία φωτογραφία της ηθοποιού δημοσίευσε η κόρη της, Κλόη Λατάνζι, στο Instagram στις 5 Αυγούστου. «Λατρεύω αυτή τη γυναίκα. Η μητέρα μου. Ο καλύτερός μου φίλος», έγραψε η κόρη της Νιούτον.

Οι πρωταγωνιστές του θρυλικού Grease / ASSOCIATED PRESS

Ο συμπρωταγωνιστής της στο Grease Τζον Τραβόλτα, έκανε μια συγκινητική δήλωση στο Instagram του, γράφοντας: «Πολυαγαπημένη μου Ολίβια, έκανε τις ζωές μας τόσο πολύ καλύτερες. Η επιρροή σου ήταν εκπληκτική. Σε αγαπώ τόσο πολύ», γράφει μεταξύ άλλων ο 68χρονος Αμερικανός ηθοποιός και προσθέτει: «Δικός σου από την πρώτη στιγμή που σε είδα και για πάντα. Ο Ντάνι σου, ο Τζον σου».

«Πολύ νέα για να αφήσει αυτόν τον κόσμο. Μακάρι να αναπαυτεί εν ειρήνη», έγραψε η ηθοποιός Μπάρμπρα Στρέιζαντ στο Instagram.

Η παρουσιάστρια του «Good Morning America», Ρόμπιν Ρόμπερτς, που διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2007, είπε τα δικά της συλλυπητήριά για τον χαμό της Ολίβια. «Πολύ θλιβερά νέα. Μεγάλος θαυμασμός για το πώς αντιμετώπισε γενναία τον καρκίνο του μαστού. Συλλυπητήρια στην αγαπημένη οικογένεια και τους φίλους της».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ντιόν Γουόργουικ έγραψε στο Twitter: «Άλλη μια αγγελική φωνή προστέθηκε στην Ουράνια Χορωδία», έγραψε. «Η Ολίβια δεν ήταν απλώς μια αγαπημένη φίλη, ήταν ένας από τους ωραιότερους ανθρώπους που είχα τη χαρά να ηχογραφήσω και να παίξω μαζί τους. Σίγουρα θα μου λείψει. Τώρα αναπαύεται στην αγκαλιά του Επουράνιου Πατέρα».

Ο σκηνοθέτης των «Guardians of the Galaxy» Τζέιμς Γκαν έγραψε στο Twitter: «Πραγματικά λυπάμαι που ακούω για τον θάνατο της Ολίβια Νιούτον. Η πρώτη μου πραγματική αγάπη ως παιδί. Λάτρεψα το Grease και τη μουσική της και κατά σύμπτωση αγόρασα και έζησα για λίγο στο υπέροχο σπίτι που έχτισε στο Μαλιμπού. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Ο μουσικός Ρίτσαρντ Μαρξ, με τέσσερις φωτογραφίες δίπλα στην Νιούτον-Τζον μοιράστηκε στο Twitter: «Η καρδιά μου είναι ραγισμένη. Ξεκουράσου τώρα γλυκιά μου φίλη. Ήσουν τόσο ευγενική και αγαπητή. Θα μου λείπεις κάθε μέρα».

«Από τότε που ήμουν δέκα χρονών, αγαπούσα και κοίταζα την Olivia Newton John και πάντα θα το κάνω. (Ακριβώς όπως αυτή η φωτογραφία). Ήταν και θα είναι πάντα, έμπνευση για μένα με πάρα πολλούς τρόπους. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της», έγραψε στο Twitter η τραγουδίστρια Kylie Minogue.

Ο τραγουδιστής Ροντ Στιούαρτ, ανάρτησε στο Twitter: «Η μεγάλη μου φίλη Ολίβια Νιούτον Τζον πέθανε. Ήταν η τέλεια κυρία, πανέμορφη, με μεγάλη ηρεμία και με Αυστραλιανή πολυπλοκότητα. Το 'spandex' παντελόνι της στο Grease ήταν η έμπνευσή μου για την "Da ya think I'm Sexy" εποχή μου. RIP Olivia».

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Ολίβια Νιούτον-Τζον. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της», ήταν το μήνυμα του ηθοποιού Αντόνιο Μπαντέρας.

Η ηθοποιός Μία Φάροου έγραψε στο Twitter: «Είναι πολύ λυπηρό που πέθανε η υπέροχη, ταλαντούχα, γενναία Ολίβια Νιούτον Τζον. Δεν πρόλαβα να τη γνωρίσω ποτέ, αλλά όλοι λένε ότι ήταν υπέροχη, πάντα ευγενική».

Η μικρή θαυμάστρια Isabella Ramos, 8 ετών, από τον Ισημερινό, κάνει πατίνια δίπλα στο αστέρι της ηθοποιού στη Λεωφόρο της Δόξας / ASSOCIATED PRESS

Ο Γκρεγκ Ντόνοβαν, πρώην πρεσβευτής του Μπέβερλι Χιλς και ο «Σπάιντερμαν», τιμούν την ηθοποιό στο Λος Άντζελες / ASSOCIATED PRESS

Η ηθοποιός Ολίβια Νιούτον Τζον / ASSOCIATED PRESS

Η ηθοποιός Ολίβια Νιούτον Τζον / ASSOCIATED PRESS

Η ηθοποιός Ολίβια Νιούτον Τζον / ASSOCIATED PRESS