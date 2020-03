Δέσποινα Βανδή: Φτιάχνει αφράτα ντόνατς και δίνει την εύκολη συνταγή [εικόνα]

View this post on Instagram

Hotel Mama!Always open! #donuts Λοιπόν!Ευκολα και γρήγορα! 1 φλ.γαλα χλιαρό 1φακ.μαγια 1 1/2 κ.σ ζάχαρη 2 κρόκους 1 βανίλια Ξύσμα πορτοκαλι 40γρ βούτυρο 3 φλ.αλευρι Βάζουμε σε ένα μπωλ το γαλα τη μαγια τη ζάχαρη!Ανακατευουμε και αφήνουμε για 5 ‘ Προσθέτουμε στη συνέχεια το βούτυρο λιωμένο,τα αυγά,το ξύσμα,τη βανίλια και στη συνέχεια το αλευρι σταδιακά! Μοσχομυρίζει ήδη! Βάζουμε σε ένα άλλο μπωλ που έχουμε αλειψει με λίγο ελαιόλαδο ,το ζυμάρι και σκεπάζουμε τη ζύμη με μεμβράνη για μισή ώρα! Σε επιφάνεια που έχουμε αλευρώσει ανοίγουμε στη συνέχεια τη ζύμη με πλαστη και κόβουμε τα donuts χρησιμοποιώντας ένα ποτήρι και για να κάνετε την τρυπουλα στη μέση ένα καπάκι! Τηγανίζουμε σε ηλιέλαιο σε μέτρια φωτιά για 3’-4’! Τα τοποθετούμε σε χαρτί κουζίνας να φύγει το λάδι που μπορεί να χουν κρατήσει! Δε γίνονται ούτως η άλλως πολύ λαδερά! Όταν κρυώσουν φτιάχνουμε και ρίχνουμε πάνω τους το γλάσο σοκολάτας! Γλασο: 2κ.σ κακάο 1 κ.σ άχνη και λίγο γαλα!Τα ανακατεύουμε και περιχυνουμε τα donuts! Πανεύκολα!Φτιαξτε τα τώρα που τα παιδιά κάνουν τα μαθήματα τους από το σπιτι! Εμείς είμαστε πια το κυλικείο!!!😂 Καλή επιτυχία!!! #μένουμε_σπίτι #stayhome #donuts