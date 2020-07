Το «Dead to Me» επιστρέφει στο Netflix -Για τρίτη και τελευταία σεζόν

Πάρτε ποπ κορν και καθίστε στον καναπέ. Η σειρά «Dead to Me» επιστρέφει στο Netflix.



Η πλατφόρμα ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη δημιουργό του «Dead to Me», Λιζ Φίλντμαν, η οποία θα εργαστεί σε πρωτότυπες σειρές και πρότζεκτ με το Netflix, το οποίο έχει νέες επιλογές και τον Ιούλιο. Ως μέρος της εν λόγω συνεργασίας, το «Dead to Me», θα επιστρέψει για τρίτη και τελευταία σεζόν.



«Από την αρχή μέχρι το τέλος, το Dead To Me είναι ακριβώς η σειρά που ήθελα να κάνω», δήλωσε η Φίλντμαν και πρόσθεσε: «Και ήταν ένα απίστευτο δώρο. Η αφήγηση μιας ιστορίας που ξεπηδούσε από τη θλίψη και την απώλεια με ‘ψήλωσε’ ως καλλιτέχνη και με θεράπευσε ως άνθρωπος. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στους συνεργάτες μου στο έγκλημα, τους φίλους μου για τη ζωή, τη Χριστίνα και τη Λίντα, και τους εξαιρετικά ταλαντούχους συγγραφείς, καστ και συνεργάτες μας. Είμαι πέρα ​​για πέρα ευγνώμων στο Netflix για την υποστήριξη του στο Dead To Me από την πρώτη μέρα και είμαι ενθουσιασμένη που θα συνεχίσω τη συνεργασία μας».



Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό πότε αναμένεται η τελευταία σεζόν του «Dead to Me», ωστόσο, οι φαν έχουν τρελαθεί.



Η σειρά του Netflix, Dead to Me



Στο Dead to Me βλέπουμε την Jen Harding (Christina Applegate) και την Judy Hale (Linda Cardellini) οι οποίες συναντιούνται σε μία ομάδα υποστήριξης μετά τον θάνατο του άντρα της Jen. Οι δύο γυναίκες γίνονται φίλες πολύ γρήγορα, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά όσο φαίνονται, καθώς και οι δύο κρύβουν πολύ σκοτεινά μυστικά, και ο θάνατος βρίσκεται πάντα κοντά. Η δεύτερη σεζόν, που κυκλοφόρησε τον Μάιο, είδε τον James Marsden να επιστρέφει στη ζωή των δύο γυναικών στον ρόλο ενός μυστηριώδη επισκέπτη που διαταράσσει τις ζωές τους με νέους και απρόσμενους τρόπους.