Το Contagion αποκτά sequel -H ταινία που έγινε viral ξανά λόγω της πανδημίας

Το Contagion έγινε μία από τις πιο viral ταινίες του 2020, εξαιτίας των ανατριχιαστικών ομοιοτήτων με τις καταστάσεις βιώνουμε από τη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού στον πλανήτη.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο γνωστός σκηνοθέτης Στίβεν Σόντερμπεργκ ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο μιας συνέχειας του θρίλερ, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι αυτόν τον καιρό εργάζεται πάνω σε ένα νέο project το οποίο θα συνδέεται με το φιλμ του 2011.

«Δεν θα το έλεγα πως είναι με την κυριολεκτική του έννοια. Αναπτύσσω ένα project μαζί με τον Σκοτ Μπερνς , το οποίο θα είναι ένα φιλοσοφικό sequel του Contagion, αλλά σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Κατά κάποιον τρόπο θα μπορείς να τα δεις σαν ζευγάρι, αλλά σαν να έχουν διαφορετικό χρώμα μαλλιών. Επομένως εγώ και ο Scott συζητάμε το "Πώς θα ήταν το επόμενο βήμα της πλοκής του Contagion;" Πάνω σε αυτό δουλεύουμε και ίσως θα πρέπει να πατήσουμε λίγο το γκάζι», επεσήμανε ο Στίβεν Σόντερμπεργκ .

Η ταινία αποτυπώνει μέσα από τα μάτια ενός συνηθισμένου οικογενειάρχη (τον υποδύεται ο Ματ Ντέιμον) το χρονικό της έξαρσης ενός ιού που μεταδόθηκε στον άνθρωπο από μια μολυσμένη νυχτερίδα στο Χονγκ Κονγκ. Οι δημιουργοί του Contagion, περιλαμβανομένου του σκηνοθέτη Στίβεν Σόντερμπεργκ και του σεναριογράφου Σκοτ Μπερνς, βάλθηκαν να φτιάξουν μια ταινία που να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερη και το πέτυχαν εν μέρει επειδή ζήτησαν τις συμβουλές επιδημιολόγων. «Ήθελαν να δώσουν στον κόσμο μια όσο το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα, με την ελπίδα να κινητοποιήσουν την πολιτική ηγεσία», είχε δηλώσει στη Νew York Post μια εκ των ειδικών, στους οποίους αποτάνθηκαν οι δημιουργοί της ταινίας, η Λόρι Γκάρετ, πρώην αξιωματούχος στον τομέα Παγκόσμιας Υγείας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και συγγραφέας του μπεστσέλερ “The Coming Plague: Newly Emerging Diseases in a World Out of Balance”, που κυκλοφόρησε το 1994.

Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι εννοεί ο Soderbergh με το «φιλοσοφικό sequel», ωστόσο θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι μία συνέχεια του Contagion 2 και πώς θα ονομαστεί.