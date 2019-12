Casino Stoiximan.gr: Ο απόλυτος προορισμός στην εορταστική περίοδο!

Σούπερ καθημερινές προσφορές*, μεγάλα τουρνουά, νέα παιχνίδια και αποκλειστικότητες στο… εορταστικό μενού του Casino του Stoiximan.gr.

Όπου και αν είσαι, είναι και το Casino σου και αυτές τις γιορτές χάρη στο Stoiximan.gr που έχει ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις για να απογειώσει τη διασκέδασή σου! Το Christmas Calendar επιφυλάσσει κάθε μέρα μία ξεχωριστή προσφορά* για όλα τα μέλη έως τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, την οποία μπορούν να την «ανακαλύψουν» στο stoiximan.gr/christmas-calendar.

Το εορταστικό κλίμα όμως στο Casino του Stoiximan.gr δεν περιορίζεται στο Christmas Calendar, αλλά… απογειώνεται με το απόλυτο Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά. Συγκεκριμένα με το “Christmas Tournament” το οποίο θα διαρκέσει έως και την Πρωτοχρονιά, με το σύνολο των χρηματικών επάθλων που θα μοιράσει να φτάνει τις 200.000 ευρώ*!

Ο… καλός χαμός δεν σταματάει εδώ, καθώς το πασίγνωστο τηλεπαιχνίδι ‘Deal or No Deal Live’ αλλά και η ‘MONOPOLY Live’, βασισμένη στο επιτραπέζιο παιχνίδι MONOPOLY, ήρθαν στο Casino του Stoiximan.gr με το λανσάρισμα ενός ακόμα παρόχου, της Evolution Gaming. Συγκεκριμένα, τα δύο παιχνίδια είναι πλέον διαθέσιμα στην ενότητα ‘LIVE VEGAS’ όπως και τα εντυπωσιακά ‘Dream Catcher’ & ‘Lightning Roulette’!

Παράλληλα με την Evolution Gaming, ήρθε στο Casino του Stoiximan.gr ακόμα ένας νέος πάροχος, η Play’n GO, φέρνοντας εντυπωσιακά και ξεχωριστά φρουτάκια. Ανάμεσα στις νέες αφίξεις είναι και αυτή του Book of Dead που ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις! Την ίδια ώρα, το Casino του Stoiximan.gr έχει και αποκλειστικότητες όπως το ολοκαίνουριο Aztec Gold Megaways, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη του έως 8 Ιανουαρίου!

Και όλα αυτά με την απόλαυση του παιχνιδιού να γίνεται ακόμα πιο έντονη και φυσικά εύκολη με πρόσβαση από κινητό, υπολογιστή και tablet!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

MONOPOLY © 1935, 2019 Hasbro, Inc. All Rights Reserved.

Deal or No Deal TM & © 2002, 2019 Endemol Shine IP B.V