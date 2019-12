Βρήκαμε τα πιο πρωτότυπα γούρια του 2020 [εικόνες]

Η νέα χρονιά έρχεται και τι καλύτερο δώρο από το γούρι του 2020. Εκείνο που, όπως λένε, θα φέρει καλοτυχία και ευτυχία.



Κάθε δημιουργός έχει τη δική του έμπνευση και σχεδιάζει το γούρι του 2020, μεταφέροντας το μήνυμα που θέλει να στείλει για τη νέα χρονιά. Τα περισσότερα γούρια κινούνται περίπου στο ίδιο στιλ, είτε μιλάμε για βραχιόλια, κολιέ ή διακοσμητικά για το σπίτι. Γι΄ αυτό, πιθανότατα, τα γούρια του 2020 της Maliya καταφέρνουν να ξεχωρίζουν.



Η σχεδιάστρια δημιούργησε τα πιο ευφάνταστα και πιο πρωτότυπα γούρια του 2020. Με την άκρως παιχνιδιάρικη διάθεση, που την χαρακτηρίζει, η Maliya σχεδίασε γούρια με πολύ χρώμα, πον πον και αστεράκια.



Γούρια με αστέρια

Το πλέξιγκλας κυριαρχεί και μεταμορφώνεται σε… κοιλιά του Αη Βασίλη, πιγκουίνους, αστέρια και φυσικά στον αριθμό της νέας χρονιάς, το 20!



Τα γούρια του 2020 είναι πιο colourfull από ποτέ και παιχνιδίζουν με χρώματα, μοιράζοντας ευχές για αγάπη, υγεία και ευτυχία.



Γούρια γεμάτα πον πον

Η δική μας αδυναμία; Τα γούρια μονόκεροι. Γλιτεράτοι μονόκεροι με ευχές στο λαιμό υπόσχονται μια χρονιά μαγική σε όσους πιστεύουν στα παραμύθια και τη μαγεία των Χριστουγέννων.



Μονόκεροι

Την ίδια στιγμή, το κλασσικό ρόδι είναι χειροποίητο και γεμίζει με κάθε λογής στολίδια, εκπέμποντας δόσεις αισιοδοξίας, όπου και να τοποθετηθεί.

Ρόδια... αλλιώς

Γιατί τι θέλουν οι ευχές για να γίνουν πραγματικότητα, γκλίτερ, κουδουνάκια και φαντασία.

Φανταστικά γούρια μπάλες

Οπως γράφει και η ίδια η Maliya στο Instagram «Less is more but more is better!».

Γούρια πιγκουίνοι

Τα γούρια του 2020 της Maliya αλλά και τα μοναδικά της κοσμήματα μπορείτε να τα βρείτε στο THE JEWEL LAB, στην οδό Ξενοκράτους 44 στο Κολωνάκι, αλλά και στο Facebook και στο Instagram.

Γούρια βραχιολάκι

