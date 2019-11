Βραζιλία: Μοντέλο του Instagram πόζαρε topless με πιστόλια και τη συνέλαβαν για διακίνηση όπλων

Πίσω απ’ τα σίδερα της φυλακής βρέθηκε ένα μοντέλο του Instagram από τη Βραζιλία, που είχε τη φαεινή ιδέα να ποζάρει με τυφέκια εφόδου και πιστόλια και να αναρτήσει τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωση.

Η 19χρονη Γκαμπριέλα Σάρα Βασκονσέλος Ασουνσάο συνελήφθη με την υποψία της διακίνησης όπλων, μετά τον εντοπισμό από αστυνομικούς φωτογραφιών του μοντέλου που το δείχνουν να φιλά ένα πιστόλι και να κραδαίνει topless ένα τυφέκιο εφόδου.

