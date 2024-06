Βίσση, Γαρμπή, Πανταζής, Ψινάκης, ζεύγος Κούστα -Όσα έγιναν στο πριβέ πάρτι του εφοπλιστή [βίντεο] - iefimerida.gr

Τα γενέθλιά του με αγαπημένους του φίλους γιόρτασε ο Γιάννης Κούστας, με τον Ηλία Ψινάκη να δημοσιεύει ένα βίντεο από το prive πάρτι του εφοπλιστή.

Όπως αποκάλυψε ο Ηλίας Ψινάκης με ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη, 13/06, στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο πάρτι έδωσαν το «παρών» η Άννα Βίσση, η Καίτη Γαρμπή και ο Λευτέρης Πανταζής.

Μάλιστα, στο σχετικό κλιπ που μοιράστηκε ο Ηλίας Ψινάκης με τους διαδικτυακούς του φίλους, καταγράφεται ο Λευτέρης Πανταζής να τραγουδά «Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου».

Γιάννης Κούστας: Το τραγούδι του Λευτέρη Πανταζή στα γενέθλια του εφοπλιστή

Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής τραγουδιστής κάθεται σε έναν καναπέ, έχοντας στο πλευρό του τις δύο συναδέλφους του και το ζεύγος Κούστα, με τη Δήμητρα Μέρμηγκα να διακρίνεται να φοράει ένα μάξι στράπλες μαύρο φόρεμα.

Η Καίτη Γαρμπή φόρεσε ένα μίνι φόρεμα με πολύχρωμες παγιέτες και κίτρινα ψηλοτάκουνα πέδιλα, ενώ η Άννα Βίσση ένα λευκό πουκάμισο με παντελόνα με παγιέτες.

«Το φινάλε ενός υπέροχου πάρτι με καταπληκτικούς οικοδεσπότες! Χρόνια Πολλά Γιάννη μου. So far the best!!!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ηλίας Ψινάκης, στενός φίλος του ζεύγους Κούστα, όπως και η Άννα Βίσση, με τους τέσσερίς τους να διασκεδάζουν συχνά παρέα και να ταξιδεύουν.