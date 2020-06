Αυτό είναι το βίντεο που έσπασε όλα τα ρεκόρ στο YouTube -Και είναι από την K-Pop

Το νέο τραγούδι του συγκροτήματος της K-Pop, Blackpink, με τίτλο How You Like That κατέρριψε το ρεκόρ θεάσεων στο YouTube, όλων των εποχών, σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών.

Συγκεκριμένα το μουσικό κλιπ του γκρουπ ξεπέρασε τα 82,4 εκατ. views τις πρώτες 24 ώρες και βρέθηκε στην πρώτη θέση των τάσεων του μέσου παγκοσμίως. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε και πάλι σε συγκρότημα της K-Pop, τους BTS, που έγραψαν 74,6 εκατ. views μέσα σε μία ημέρα, τον Απρίλιο του 2019.

Η Ροζέ, η Τζένι, η Τζισού και η Λίζα είναι τέσσερα κορίτσια του συγκροτήματος Blackpink, εκπρόσωποι και αυτές της K-Pop που τα τελευταία χρόνια, από τη Νότια Κορέα έχει κατακλύσει την παγκόσμια βιομηχανία.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ και δεν αφορά μόνο στην… τιμή των όπλων. Σύμφωνα με τους ειδικούς της μουσικής βιομηχανίας, η δημοτικότητα ενός βίντεο στο πρώτο 24ωρο αποτελεί σημείο κλειδί για τα δικαιώματα και την προώθηση του.

Το νέο ρεκόρ για βίντεο στο YouTube

Το ρεκόρ στο YouTube του γυναικείου συγκροτήματος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς εδώ και κάποιους μήνες, το μέσο άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού των θεάσεων προκειμένου να μην προσμετρά τις πληρωμένες προωθήσεις των βίντεο. Φαίνεται πως το ρεκόρ των BTS, οφείλεται εν πολλοίς και σε πληρωμένη προώθηση στο YouTube.

Ως το βράδυ της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) το βίντεο ξεπερνούσε τα 130 εκατ. σε διάστημα μικρότερο των 48 ωρών, βάζοντας τις βάσεις για να σπάσει νέα ρεκόρ θεάσεων στο YouTube.

Το συγκρότημα έχει μάνατζερ την εταιρία YG Entertainment με έδρα τη Νότια Κορέα, η οποία αναλαμβάνει την καριέρα μιας σειράς άλλων γκρουπ της K-Pop μουσικής σκηνής. Η επιτυχία των Blackpink του χάρισε μια θέση στο μουσικό φεστιβάλ Κοατσέλα το 2019.