Ξεσπά η Billie Eilish: «Φτάνει πια ανόητοι, δεν είμαι ξεπουλημένη επειδή αποφάσισα να ντύνομαι πιο θηλυκά» - iefimerida.gr

Enough is enough που λένε και οι Αμερικανοί: Αυτό σκέφτηκε και η Billie Eilish, η οποία αποφάσισε να ξεσπαθώσει κατά εκείνων που έχουν πρόβλημα με το πώς εξελίχθηκε το στυλ της με την πάροδο των χρόνων.



Η 21χρονη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στα stories της στο Instagram το Σαββατοκύριακο απευθυνόμενη στους «πραγματικά ηλίθιους» που νιώθουν συνεχώς την ανάγκη να σχολιάζουν το στυλ της – προτρέποντάς τους «να αφήσουν τις γυναίκες να υπάρχουν».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είμαι ξεπουλημένη επειδή ντύνομαι πιο θηλυκά»: Ξεσπά η Billie Eilish

«Πέρασα τα πρώτα 5 χρόνια της καριέρας μου με εσάς τους ανόητους να με εξοντώνεται γιατί φερόμουν σαν αγόρι και ντυνόμουν όπως ντυνόμουν και μου λέγατε συνεχώς ότι θα ήμουν πιο σέξι εάν συμπεριφερόμουν σαν γυναίκα» έγραψε η Billie Eilish προσθέτοντας: «Και τώρα που αισθάνομαι αρκετά άνετα για να φορέσω οτιδήποτε ελάχιστα θηλυκό ή ταιριαστό, άλλαξα και είμαι ξεπουλημένη και… ‘τι της συνέβη’, ‘Ω Θεέ μου δεν είναι η ίδια Billie, είναι ακριβώς όπως οι υπόλοιπες’ μπλα, μπλα, μπλα. Αφήστε τις γυναίκες να υπάρχουν».



Και συνέχισε με άλλες αναρτήσεις: «Αστείο: Το ξέρατε ότι οι γυναίκες είναι πολύπλευρες; Σοκαριστικό σωστά;;; πιστέψτε το ή όχι, οι γυναίκες θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται για πολλά πράγματα» ανέφερε σε ένα ποστ, ενώ σε ένα άλλο πρόσθεσε: «Επίσης, η θυληκότητα δεν ισοδυναμεί με αδυναμία. Ω Θεέ μου, Τρελό σωστά; Ποιος το ήξερε». Και μία ακόμη ανάρτηση: «Και επίσης είναι εντελώς ανήκουστο και τρελό να θέλεις να εκφράζεσαι διαφορετικά σε διαφορετικές στιγμές».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλευρό της κάποιοι θαυμαστές της

Οι θαυμαστές της που έχουν παρατηρήσει την εξέλιξη στο στυλ της όλα αυτά τα χρόνια, από τα φαρδιά ρούχα και τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα μαλλιά της μέχρι τις πιο θηλυκές και λαμπερές εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί τον τελευταίο καιρό, θέλησαν να σχολιάσουν.



«Ειλικρινά, μου άρεσε το προηγούμενο στυλ της. Ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις ένα κορίτσι με αγορίστικο στυλ που είναι τόσο διάσημο, αλλά το να την κατηγορείς ότι είναι ξεπουλημένη επειδή δεν έχει πια αυτό το στυλ, είναι υπερβολικό» έγραψε κάποιος στο Twitter.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Billie Eilish στην αρχή της καριέρας της

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Θα πρέπει επίσης μάλλον να αναφερθεί ότι ο λόγος που φορούσε αγορίστικα στην αρχή, ήταν για να προσπαθήσει να κρύψει το σώμα της από διεστραμμένους άνδρες επειδή ήταν ανήλικη». Ένας τρίτος συμφώνησε, γράφοντας:«Θυμάμαι την πρώτη φορά που έβγαλε την κουκούλα. Τα σχόλια ήταν τόσο αηδιαστικά και τρομακτικά. Λες και εμείς οι γυναίκες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς να μας επιτίθεται ή να μας σεξουαλικοποιεί ο κόσμος».

Η άκρως θηλυκή εμφάνιση της Billie Eilish στο Met Gala

Η τελευταία εμφάνιση της Billie Eilish ήταν στο κόκκινο χαλί του Met Gala νωρίτερα αυτό το μήνα, όπου έβαλε την δική της gothic εκδοχή στο « Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty». Η διάσημη τραγουδίστρια φόρεσε ένα διάφανο δαντελένιο φόρεμα Simone Rocha πάνω από έναν μαύρο σατέν κορσέ Agent Provocateur - μια δραστική αλλαγή από τις αγορίστικες εμφανίσεις που ως γνωστόν φορούσε στην αρχή της καριέρας της στη μουσική βιομηχανία το 2015.

H Billie Eilish στο Met Gala 2023

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί φορούσε φαρδιά ρούχα στην αρχή της καριέρας της;

«Δεν θέλω ποτέ ο κόσμος να ξέρει τα πάντα για μένα. Θέλω να πω, γι' αυτό φοράω μεγάλα φαρδιά ρούχα», είχε εξηγήσει το 2019 για ένα βίντεο καμπάνιας για την Calvin Klein.



«Κανείς δεν μπορεί να έχει άποψη γιατί δεν έχει δει τι υπάρχει από κάτω, καταλαβαίνετε;» συνέχισε. «Κανείς δεν μπορεί να πει: ‘Ω, είναι λεπτή-χοντρή, δεν είναι λεπτή-χοντρή, έχει επίπεδο κώλο, έχει χοντρό κώλο’. Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα από αυτά γιατί δεν ξέρει».