Πώς ένα βιβλιοπωλείο στο Λονδίνο τρόλαρε τον πρίγκιπα Χάρι μοναδικά - iefimerida.gr

Ενα βιβλιοπωλείο στο Λονδίνο κατάφερε να γίνει viral στα social media με την ευφάνταστη ιδέα να τοποθετήσει στην βιτρίνα του τα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι «Spare» δίπλα στο σκοτεινό μυθιστόρημα «How To Kill Your family» (Πώς να σκοτώσεις την οικογένειά σου) της συγγραφέως Bella Mackie.

Το Bert's Books βρίσκεται στο Swindon του Λονδίνου. Όλα ξεκίνησαν όταν το κατάστημα ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία από τη βιτρίνα του με τη λεζάντα: «Τέλος πάντων, έχουμε μερικά επιπλέον αντίτυπα του Spare αν θέλετε ένα». Αυτό συνέβη την ώρα που τα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι μόλις κυκλοφόρησαν στην αγορά, με αποτέλεσμα η βιτρίνα να κερδίσει χιλιάδες likes και αρκετά σχόλια στο Twitter.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το προσωπικό του βιβλιοπωλείου δεν είχε ποτέ φανταστεί ότι η φωτογραφία θα γινόταν viral στο διαδίκτυο. «Ήταν ενδιαφέρον το πώς οι άνθρωποι βγάζουν διαφορετικά συμπεράσματα με αυτή τη φωτογραφία. Κάποιοι πίστεψαν ότι υποστηρίζω τον Χάρι, άλλοι πιστεύουν ότι κάνω το αντίθετο», έγραψε το κατάστημα σε επόμενο tweet. Το Bert's Books διευκρίνισε, επίσης, την ουδετερότητά του επί του θέματος: «Δεν έχουμε γνώμη ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση, tbh (για να είμαστε ειλικρινείς)».

Το Spare (Η ρεζέρβα στα ελληνικά) είναι η αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρι με τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House. Στο μεταξύ, το μυθιστόρημα της Μπέλα Μάκι, How To Kill Your Family, εξιστορεί τη ζωή μιας ηρωίδας, της Γκρέις Μπέρναρντ, η οποία ορκίζεται να πάρει εκδίκηση επειδή ανακάλυψε ότι ο εκατομμυριούχος πατέρας της απέρριψε τις τελευταίες επιθυμίες της μητέρας της. Στην ιστορία η Γκρέις βάζει σκοπό να σκοτώσει την οικογένειά της για να πάρει την εκδίκησή της. Η συγγραφέας αυτή αναδεικνύει θέματα «αυτοφροντίδας» και «ευαισθητοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ενώ ξεναγεί τους αναγνώστες στην ανατριχιαστική πλοκή.

Και τα δύο βιβλία ποζάρουν στην ίδια βιτρίνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και η Μαρί Σαντάλ πέρασε έξω από το βιβλιοπωλείο

Η βιτρίνα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τη Μαρί Σαντάλ, η οποία δημοσίευσε απλά ένα στιγμιότυπο χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο.

Την Τρίτη, η 54χρονη Μαρί Σαντάλ μοιράστηκε στο Instagram story της μια φωτογραφία με το βιβλίο του Δούκα του Σάσεξ που μόλις κυκλοφόρησε, στη βιτρίνα του Bert's Books.

Η Μαρί-Σαντάλ είναι παντρεμένη με τον Παύλο Γκλίξμπουργκ, του οποίου πατέρας ήταν ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνο, ένας από τους νονούς του πρίγκιπα Γουίλιαμ. Στο μεταξύ, ο πρίγκιπας της Ουαλίας είναι νονός του μεγαλύτερου γιου του Παύλου, του Κωνσταντίνου Αλέξιου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βέβαιο είναι πως η συγγραφέας του βιβλίου «Πώς να σκοτώσετε την οικογένειά σας», Bella Mackie, χάρηκε με την απροσδόκητη διαφήμιση που έλαβε το βιβλίο της.