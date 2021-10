Beerla bar: The place to be στην Αργυρούπολη - Για να μην έχεις άλλες «κακές» ημέρες | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Από το 2014 που άνοιξε είναι συνώνυμο με τις ψαγμένες μπίρες και τα ποτά, το καλό φαγητό, τα εκπληκτικά πάρτι και τα αξέχαστα βράδια στην Αργυρούπολη.

Με ροκ διάθεση και industrial περιβάλλον το Beerla Bar είναι το παρεϊστικο στέκι που αναζητούσες. Εδώ θα βρεις ότι καλύτερο σε μπίρες, ποτά, cocktail από τους ενημερωμένους bartenders και θα τα συνοδεύσεις με εξαιρετικές ποικιλίες κρεατικών, burger και πίτσα. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις προτάσεις του, καθώς το μενού διαθέτει επιλογές ακόμη και για τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με motto το «No more bad days», που αποτελεί και υπότιτλο στο όνομα του, το Beerla είναι η ιδανική επιλογή για ποιοτική διασκέδαση. Μην χάσετε τα πάρτι που διοργανώνει, τα οποία γίνονται talk of the town.