Το BBC «έκοψε» την Αντζελα Δημητρίου από το «Just the 2 of Us» -«Συγγνώμη, ποια είναι η κυρία;» [βίντεο]

Η Αντζελα Δημητρίου φέρεται πως βρίσκεται εκτός της κριτικής επιτροπής του Just the 2 of Us.



Η παρουσία της Αντζελας Δημητρίου είχε επιβεβαιωθεί τόσο με δηλώσεις του παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη, όσο και της ίδιας της τραγουδίστριας, ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιάννη Πουλόπουλου τα δεδομένα άλλαξαν. «Τα πρόσωπα της κριτικής επιτροπής δεν τα επιλέγει ο παρουσιαστής, αλλά το κανάλι. Για τη μόνη που μπορώ να σου πω με σιγουριά πως θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή είναι η Αντζελα Δημητρίου», είχε πει χαρακτηριστικά ο Νίκος Κοκλώνης στο People.

Βίντεο: Η Αντζελα Δημητρίου εκτός Just the 2 of Us

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Πουλόπουλου στη «Φωλιά των Κου Κου» η Αντζελα Δημητρίου φαίνεται πως δεν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του σόου. «Ερχεται στέλεχος του BBC να τσεκάρει εάν όλα τα πράγματα είναι όπως θέλει το κανάλι που έχει δώσει τα δικαιώματα για το συγκεκριμένο παιχνίδι και λέει: "Παιδιά συγγνώμη ποια είναι η Αντζελα Δημητρίου; Θέλουμε τα στελέχη της κριτικής επιτροπής να έχουν τηλεοπτική εμπειρία. Διώξτε αυτά που έχετε στο μυαλό σας"», ανέφερε ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι η τραγουδίστρια έκανε δοκιμαστικό για το στέλεχος του BBC.