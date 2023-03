Βασιλιάς Κάρολος Γ': Οι καλλιτέχνες που είπαν «όχι» στο να τραγουδήσουν στη στέψη του - iefimerida.gr

Η στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ' είναι ένα από τα γεγονότα της χρονιάς για τους Βρετανούς, ωστόσο, κάποιοι καλλιτέχνες αρνήθηκαν να δώσουν το «παρών».

Μερικοί από τους διασημότερους τραγουδιστές, αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις και να τραγουδήσουν.

«Ο βασιλιάς πρότεινε κάποια ονόματα και η Αντέλ και ο Σίραν ήταν σε αυτή τη λίστα. Θα ήθελε πολύ να είναι μέρος της συναυλίας», είπε ένας από τους διοργανωτές.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, τόσο ο Σίραν όσο και η Αντέλ αρνήθηκαν την επίσημη πρόταση του Παλατιού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Εντ Σίραν θα βρίσκεται στο Τέξας για συναυλίες εκείνη την περίοδο και δεν μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμά του, ενώ η Adele απέρριψε την πρόταση χωρίς δικαιολογία. Δεν έχει κάτι προγραμματισμένο για τις 7 Μαίου ενώ δεν θα δώσει καμιά συναυλία μετά τις 25 Μαρτίου».

Προσκλήσεις σε Έλτον Τζον και Spice Girls

Ο Έλτον Τζον, ο οποίος υπήρξε επιστήθιος φίλος της Πριγκίπισσας Νταϊάνα και είχε συγκινήσει όλους όταν τραγούδησε στην κηδεία της, έχει επίσης προσκληθεί.



Οι Spice Girls με τις Βικτόρια Μπέκαμ, Mel C, Mel B, Τζέρι Χόρνερ και Έμα Μπάντον δέχτηκαν επίσης πρόταση από το Παλάτι. Άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι οι Take That και η Κάιλι Μινόνγκ.