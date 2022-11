Βάσια Τριφύλλη για Σοφία Παυλίδου: Ποια είσαι κυρά μου για να καταστρέψεις τον Μάνο Παπαγιάννη; [βίντεο] - iefimerida.gr

Για τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Σοφία Παυλίδου και τον Μάνο Παπαγιάννη μίλησε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός Βάσια Τριφύλλη, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα τηλεοπτικά δεδομένα της φετινής σεζόν.

Πιο αναλυτικά, η Βάσια Τριφύλλη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής "Open Weekend", αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, και στη δικαστική διαμάχη της Σοφίας Παυλίδου με τον Μάνο Παπαγιάννη.

«Δεν ήμουν μπροστά στο περιστατικό. Σε τέτοια περιστατικά δεν αρκεί να μάθεις αν δεν είσαι μπροστά, δε μπορείς να πεις κάτι. Ο Μάνος Παπαγιάννης την επόμενη μέρα βγήκε και είπε μπροστά σε όλους συγγνώμη», δήλωσε αρχικά η κ. Τριφύλλη και συμπλήρωσε:

«Εν τη ρύμη του λόγου είπα ανακατώστρα τη Σοφία Παυλίδου. Δε δημιουργούσε προβλήματα η Σοφία Παυλίδου στον θίασο, της είχα πει μάλιστα να μην το συνεχίσει κιολας. Ωραία, και τώρα αυτή κοιμάται πιο ήσυχη; Μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε ο Μάνος, ότι του φώναξε η Σοφία ότι θα τον καταστρέψει. Ποια είσαι κυρά μου που θα καταστρέψεις τον Μάνο Παπαγιάννη;», τόνισε χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός.

Βάσια Τριφύλλη: Δεν τον συμπαθώ τον Σταμάτη Φασουλή

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, η Βάσια Τριφύλλη μίλησε και για τον Σταμάτη Φασουλή και την παρουσία του στο Just the 2 of US, δηλώνοντας ευθέως ότι δεν τον συμπαθεί.

«Ο Σταμάτης Φασουλής δεν έχει καμία σχέση με show, δεν είχε ποτέ ιδιαίτερο ταλέντο στο show αλλά… εκεί ο Σταμάτης. Δεν τον συμπαθώ κιόλας. Σου εύχομαι να μην τον μάθεις, φαντάσου κάνω και τον σταυρό μου» ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός και συμπλήρωσε: «Δεν μου έκανε κάτι προσωπικά, θα τον είχα σφάξει. Το λέω για να μη σε στεναχωρήσει όπως στεναχώρησε πολλούς συναδέλφους από εμάς, συναδέλφους μου» ανέφερε η Βάσια Τριφύλλη.

