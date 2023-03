Βαλεντίνα Πινό: Η λαμπερή ζωή της 15χρονης κόρης της Σάλμα Χάγεκ -Κληρονόμος αυτοκρατορίας 33 δισ. - iefimerida.gr

Σε ηλικία 15 ετών, η κόρη της Σάλμα Χάγεκ, Valentina Paloma Pinault (Βαλεντίνα Παλόμα Πινό), ζει μια ζωή που οι περισσότεροι δεν μπορούν καν να ονειρευτούν.

Ως μοναχοκόρη της ηθοποιού του Χόλιγουντ Salma Hayek (Σάλμα Χάγεκ) και του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία François-Henri Pinault (Φρανσουά-Ανρί Πινό), η Valentina βρίσκεται συχνά στην πρώτη σειρά σε επιδείξεις μόδας, απολαμβάνει πολυτελείς διακοπές με τη λαμπερή οικογένειά της και συναναστρέφεται μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ του κόσμου.



Πράγματι, ακόμη και οι συγγενείς της είναι μια εντυπωσιακή παρέα χάρη στην προηγούμενη σχέση του μπαμπά της με το supermodel Linda Evangelista -με την οποία έχει τον 16χρονο γιο Augustin- αλλά και με τη Γαλλίδα σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων Dorothée Lepère -με την οποία απέκτησαν την 22χρονη Mathilde και τον 25χρονο François Jr.

Με τον πατέρα της να είναι πρόεδρος του Kering, ενός γαλλικού ομίλου πολυτελείας που κατέχει μάρκες όπως οι Gucci, Saint Laurent και Bottega Veneta, η Valentina έχει μεγαλώσει με μια φυσική εκτίμηση για τους πιο διάσημους οίκους μόδας στον κόσμο.

Έτσι, δεν ήταν έκπληξη όταν η κομψή έφηβη συνοδεύτηκε από τη σούπερ σταρ μητέρα της και την ετεροθαλή αδερφή της Mathilde στην επίδειξη της Εβδομάδας Μόδας του Gucci στο Μιλάνο στις 24 Φεβρουαρίου.



Η νεαρή fashionista συνδύασε ένα μπλε πουκάμισο με κουμπιά με μια δερμάτινη φούστα. Ολοκλήρωσε το σύνολο με ένα ζευγάρι γόβες πλατφόρμας, κάλτσες Gucci και ένα ογκώδες χρυσό κολιέ.

Η Valentina Paloma Pinault στο σόου του Gucci κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου στις 24 Φεβρουαρίου 2023 / Φωτογραφία: Getty Images

Όταν γεννήθηκε το 2007, οι γονείς της -που ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2006- αρχικά επέλεξαν να την κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.



Ωστόσο, η Βαλεντίνα κάνει συχνότερες εμφανίσεις καθώς μεγαλώνει, συνοδεύοντας συχνά τη μητέρα της σε πρεμιέρες ταινιών, συνεντεύξεις, talk shows και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.



Οι δυο τους μάλιστα πόζαραν μαζί για το εξώφυλλο της Vogue Mexico τον Απρίλιο του 2022, με τη Βαλεντίνα να κάνει το ντεμπούτο της στο περιοδικό.

Η τότε 14χρονη αποκάλυψε τα όνειρά της να ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της, να γίνει ηθοποιός και τελικά να εργαστεί ως σκηνοθέτις.



Η έφηβη τόνισε επίσης ότι έχει κληρονομήσει τη φιλανθρωπική φύση της μητέρας της, καθώς μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να ασχολείται με την επίλυση των προβλημάτων του κόσμου.



Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι συγκινήθηκε από το πρόβλημα των αστέγων «επειδή έχω φίλους που δεν έχουν σπίτι».

Κληρονόμος μιας τεράστιας περιουσίας

Η Βαλεντίνα είναι βέβαιο ότι θα κληρονομήσει ένα σημαντικό ποσό από την περιουσία του πατέρα της, ύψους 33,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά οι γονείς της την κρατούν ταπεινή.



Η Βαλεντίνα προέρχεται από μια οικογένεια τιτάνων στις επιχειρήσεις, χάρη στην επιτυχία τόσο του πατέρα όσο και του παππού της.



Ο François-Henri είναι ο γιος του ιδρυτή της Pinault SA, François Pinault, 86 ετών. Κατά την πρεμιέρα της στη δεκαετία του 1960, η εταιρεία ήταν τότε γνωστή ως Printemps-Redoute, στη συνέχεια έγινε PPR, πριν το όνομα αλλάξει τελικά σε Kering το 2013.

Η Salma Hayek ποζάρει με την κόρη της Valentina Paloma Pinault και τον σύζυγό της, Francois-Henri Pinault, κατά τη διάρκεια μιας τελετής προς τιμήν της ηθοποιού με ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame / Φωτογραφία Jordan Strauss/Invision/AP



Ο επιτυχημένος Γάλλος επιχειρηματίας παρέδωσε τη διαχείριση των εταιρειών του στον γιο του τον Μάιο του 2003 και η περιουσία του γιου του υπολογίζεται τώρα σε 33,5 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στην επιτυχία των πολλών εταιρειών της οικογένειας.



Ο François-Henri είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Kering από το 2005 και πρόεδρος του Groupe Artémis από το 2003. Υπό την ηγεσία του, ο όμιλος λιανικής PPR μετατράπηκε στον πολυτελή όμιλο μόδας Kering.



Το 2019 ανακηρύχθηκε ο τρίτος διευθύνων σύμβουλος του Harvard Business Review με τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο.

Παρά τον τεράστιο πλούτο που συνδέεται με την οικογένειά της, η Σάλμα Χάγεκ αποκάλυψε πρόσφατα ότι κρατά τα παιδιά της «ταπεινά» τα Χριστούγεννα δίνοντάς τους μέσης αξίας δώρα.

Είπε χαρακτηριστικά στο Page Six: «Τα παιδιά μου είναι ταπεινά. Δεν ξέρω πώς το έκανα, αλλά νομίζω ότι αυτό που ήταν υπέροχο είναι ότι έχουν ένα μεγάλο φάσμα πραγμάτων. Λοιπόν, για τα Χριστούγεννα, μου αρέσει να ανοίγουν εκατομμύρια δώρα, αλλά μερικά από αυτά είναι πολύ μικρά και ουσιώδη, μερικά είναι πολύ ανόητα και παιχνιδιάρικα και μετά παίρνουν ένα ή δύο πολύ ωραία».

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στη Vogue Mexico, η έφηβη αποκάλυψε ότι έπρεπε να εξοικονομήσει χρήματα για να αγοράσει τα αγαπημένα της αρώματα, όπως το Black Opium από τον Yves Saint Laurent και το Misia από τη Chanel. Το άρωμα πολυτελείας συντίθεται από τον Olivier Polge, τον In-House Perfumer Creator της μάρκας, και πωλείται στα 275 $.



Όσον αφορά το μακιγιάζ, απαριθμούσε επώνυμες μάρκες όπως η Charlotte Tilbury και η Gucci ως αγαπημένες της.

Οι πολυτελείς διακοπές με τα ετεροθαλή αδέρφια της

Τα ετεροθαλή αδέρφια της έχουν εξίσου λαμπερές μαμάδες και απολαμβάνουν όλα μαζί πολυτελείς διακοπές.



Ο πατέρας της Valentina, Francois-Henri, έχει τρία μεγαλύτερα παιδιά από προηγούμενες σχέσεις πριν γνωρίσει τη μητέρα της, Salma.



Έχει αποκτήσει την 22χρονη Mathilde και τον 25χρονο François με τη Γαλλίδα σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων Dorothée Lepère.



Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1996, αλλά η σχέση τους έληξε το 2004. Η Dorothée έχει επί του παρόντος μια εταιρεία ανεξάρτητων επαγγελματιών, τη Madame Dorothée, στη Γαλλία.



Ο François μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ η μικρότερη αδερφή του έχει ήδη εργαστεί ως μοντέλο για γνωστές μάρκες και έχει θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Mathilde έχει εξηγήσει στο παρελθόν ότι δεν θέλει να ακολουθήσει καριέρα στο μόντελινγκ, αλλά έχει ήδη εργαστεί για ορισμένες μάρκες όπως η Olgana και η Miasuki.



Εν τω μεταξύ, ο Francois-Henri καλωσόρισε άλλο ένα παιδί κατά τη διάρκεια της σύντομης σχέσης του με το supermodel Linda Evangelista μεταξύ 2005 και 2006.

Ο πατέρας της Valentina έχει τρία μεγαλύτερα παιδιά από προηγούμενες σχέσεις. Από αριστερά: François, Augustin, Salma, François-Henri, Mathilde και Valentina

Ο Augustin James, γνωστός ως Augie, εμφανίζεται συχνά να περνά χρόνο με τον πατέρα του, τη θετή μαμά Salma και τις ετεροθαλείς αδελφές του σε οικογενειακές διακοπές, στιγμιότυπα από τις οποίες μοιράζεται η ηθοποιός.



Ο Francois-Henri γνώρισε τη Σάλμα Χάγεκ την άνοιξη του 2006, ενώ παρακολουθούσε ένα γκαλά στο Palazzo Grassi στη Βενετία.



Η σταρ του Χόλιγουντ ανακοίνωσε ότι αρραβωνιάστηκε τον Γάλλο επιχειρηματία τον Μάρτιο του 2007, επιβεβαιώνοντας επίσης ότι ήταν έγκυος. Στη συνέχεια γέννησε την κόρη τους, Valentina Paloma, τον Σεπτέμβριο του 2007.

Η Salma και ο François-Henri στη συνέχεια παντρεύτηκαν σε μια χαλαρή πολιτική τελετή στις 14 Φεβρουαρίου 2009 με την παρουσία μόνο της οικογένειας, προτού ξεκινήσουν τους πλούσιους εορτασμούς δύο μήνες αργότερα.



Ο Φρανσουά-Ανρί εξέπληξε τη Σάλμα με μια ανανέωση όρκων στο τροπικό νησί Μπόρα Μπόρα το 2018, με τις κόρες τους να φαίνονται και οι δύο σε φωτογραφίες.

Κατά μάνα, κατά κόρη

Η Βαλεντίνα έκανε το ντεμπούτο της στο εξώφυλλο του περιοδικού Vogue Mexico με τη μητέρα της, σε μια λαμπερή φωτογράφιση.



Η Βαλεντίνα βγήκε στο προσκήνιο με στυλ αφού σημείωσε το πρώτο της εξώφυλλο στη Vogue Mexico σε ηλικία 14 ετών.



Σε μια συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στα ισπανικά, αποκαλύφθηκε πως στη Βαλεντίνα άρεσε συχνά να παίρνει τα ρούχα της μητέρας της, ελπίζοντας να δουλέψει κι εκείνη στο Χόλιγουντ.



Αν και το ζευγάρι ήταν ντυμένο με επώνυμα ρούχα για τη φωτογράφιση, η Βαλεντίνα επέμεινε ότι φοράει συχνά φόρμες. «Μαλώνουμε για ρούχα γιατί παίρνει τα πάντα από την ντουλάπα μου», είπε, πειράζοντάς την, η Σάλμα.

«Από μικρή δεν με άφηνε ποτέ να διαλέξω τα ρούχα της και πάντα μου άρεσε αυτό», πρόσθεσε η Σάλμα. «Και είναι πολύ καλή με το μακιγιάζ. Είμαι καλή στο μακιγιάζ, αλλά τώρα με διδάσκει».

Οι δυο τους έχουν περισσότερα κοινά από τα ρούχα, όπως το ότι μιλούν ισπανικά και ότι τους αρέσει να βοηθούν τους άλλους. Η Βαλεντίνα τόνισε τη σημασία του να βοηθάει τους άλλους, κάτι που κάνει μέσω του εθελοντισμού σε μια κουζίνα.



«Έμαθα ότι κάθε άτομο που είναι άστεγο έχει μια διαφορετική ιστορία», είπε. «Όλοι υποθέτουν ότι είναι άστεγοι λόγω ναρκωτικών ή επειδή δεν δουλεύουν. Επιπλέον, όταν βλέπει κανείς κάποιον να κοιμάται στον δρόμο, έχει την ίδια αντίδραση: λυπάσαι, αλλά δεν θέλεις να πλησιάσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πλησιάσουμε και να ακούσουμε αντί να τους αγνοήσουμε και να πιστέψουμε ότι δεν είναι δικό σας πρόβλημα ή δικό μας πρόβλημα».

Η Βαλεντίνα, που αγαπά τη φωτογραφία, αποκάλυψε επίσης τα όνειρά της να γίνει ηθοποιός και σκηνοθέτρια στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού του What's In My Bag?, η Βαλεντίνα έδειξε τη vintage φωτογραφική της μηχανή.



«Φωτογραφίζω τους φίλους μου με κάμερες μιας χρήσης», είπε στο βίντεο, προσθέτοντας ότι κάνει μαθήματα φωτογραφίας στο σχολείο.



Η Salma πρόσθεσε: «Μου αρέσουν πολύ οι φωτογραφίες της. Έχει πάντα μια ενδιαφέρουσα άποψη. Λατρεύει τη φωτογραφία και λατρεύει τα πάντα να είναι vintage».

Έτοιμη για το κόκκινο χαλί

Η επίδοξη ηθοποιός παρακολουθεί επιδείξεις μόδας από την προεφηβική της ηλικία και ακολουθεί τη μαμά της σε πρεμιέρες ταινιών.



Αν και η Σάλμα εξακολουθεί να είναι επιφυλακτική στο να μοιράζεται πολλά από την παιδική ηλικία της Βαλεντίνα στα social media, επέτρεψε στην κόρη της να φωτογραφηθεί από τους παπαράτσι.



Η νεαρή δεν είναι άγνωστη στους φωτογράφους, οι οποίοι συχνά τη βλέπουν να περνάει από τα αεροδρόμια με την οικογένειά της ή να δειπνεί σε δημοφιλή εστιατόρια σε όλο τον κόσμο.



Τα τελευταία χρόνια, η Valentina έγινε τακτική συνοδός στο κόκκινο χαλί της σούπερ σταρ μαμάς της.



Τον Νοέμβριο του 2021, ήταν σε ετοιμότητα για να βοηθήσει τη μητέρα της να γιορτάσει τη στιγμή που έλαβε ένα πολυπόθητο αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.



Πράγματι, η έφηβη είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια της μαμάς της και συχνά παρακολουθεί λαμπερές πρεμιέρες για ταινίες όπως το Marvel's Eternals και το Puss in Boots: The Last Wish.



Γύρω στο 2019, άρχισε να κάνει τακτικές εμφανίσεις με τη μητέρα της σε επιδείξεις μόδας. Έχει παρακολουθήσει επιδείξεις σε πασαρέλες για πολυτελείς μάρκες όπως η Gucci, η Bottega Venetta και πολλές άλλες.

Η Salma Hayek και η Valentina Paloma Pinault φτάνουν στην πρεμιέρα της ταινίας «Eternals», τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, στο Λος Άντζελες / Φωτογραφία Jordan Strauss/Invision/AP

Διάσημοι φίλοι

Η έφηβη κάνει τακτικά παρέα με διάσημους και είναι φίλη με άλλα γνωστά παιδιά διασημοτήτων.



Σε όλη της τη ζωή, η Βαλεντίνα μπόρεσε να συναντήσει πολλούς από τους διάσημους φίλους και συνεργάτες των γονιών της σε διάφορες εκδηλώσεις.



Για παράδειγμα, εθεάθη να κάθεται κοντά στον ηθοποιό Τζορτζ Κλούνεϊ και τη σύζυγό του, τη δικηγόρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Αμάλ, σε ένα ακροατήριο με τον Πάπα Φραγκίσκο ως συμμετέχοντες στο Έκτο Παγκόσμιο Συνέδριο του Ιδρύματος Σχολών στο Βατικανό τον Μάιο του 2016.



Εν τω μεταξύ, συναναστρέφεται με σταρ όπως η Oprah Winfrey στις πρεμιέρες ταινιών, ενώ συναντά άλλες νεαρές στάρλετ όπως η Saoirse Ronan, ενώ κάθεται στην πρώτη σειρά σε επιδείξεις μόδας.

Οι Salma Hayek, Valentina Paloma Pinault και Oprah Winfrey το 2018 / Φωτογραφία:Getty Images

Το 2021, η Βαλεντίνα εθεάθη να μπαίνει σε ένα ιδιωτικό κλαμπ μελών στο Λονδίνο με τη Zahara Jolie-Pitt, καθώς οι δυο τους ένωσαν τις μητέρες τους, Salma και Angelina Jolie, για να γιορτάσουν την κυκλοφορία του Eternals.



Η Βαλεντίνα επιβεβαίωσε ότι δεν είναι από αυτές που εντυπωσιάζονται κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών της με μεγάλα ονόματα.



Μιλώντας στη Vogue Mexico, θυμήθηκε τη στιγμή που συνάντησε τον Kanye West, ο οποίος της αρέσει πολύ ως τραγουδιστής. «Το πρώτο πράγμα που του είπα δεν ήταν “λατρεύω τη μουσική σου, αγαπώ το στυλ σου”, όχι!», εξήγησε η Βαλεντίνα. Αντίθετα, ρώτησε τον ράπερ «θες Starbucks;». «Πάντα κάνω κάτι τέτοιο», δήλωσε η νεαρή κοπέλα.