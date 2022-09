Back2School με Public - Περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες από ποτέ! - iefimerida.gr

Σε λίγες μέρες θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία και η αντίστροφη μέτρηση για την προετοιμασία των μαθητών έχει αρχίσει… Η επιστροφή στα θρανία ξεκινά με μία στάση στo Public!

Τα Public προσφέρουν αμέτρητες επιλογές σε εξειδικευμένα σχολικά βιβλία και βοηθήματα, χαρτικά και γραφική ύλη, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες, προϊόντα τεχνολογίας και έπιπλα γραφείου. Γονείς και μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα για τη νέα σχολική χρονιά εύκολα, γρήγορα και απλά.

Αποκλειστικές συλλογές με αγαπημένους ήρωες σε τσάντες, κασετίνες, γραφική ύλη, φαγητοδοχεία και παγούρια για τις πιο updated σχολικές εμφανίσεις... Όλα τα σχολικά βιβλία και βοηθήματα εκμάθησης, ξενόγλωσσα συγγράμματα, βιβλία IB, λεξικά και τόσα άλλα για άριστες επιδόσεις… Μια ολοκαίνουρια συλλογή από είδη γραφείου, για να δημιουργήσει κάθε παιδί τη μαθητική γωνιά των ονείρων του… Μοναδικά gadgets και η μεγαλύτερη ποικιλία σε desktops, laptops, tablets, ηχεία, οθόνες, πληκτρολόγια, κάμερες και εκτυπωτές για ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες… Και για τις after school δραστηριότητες το Public διαθέτει πληθώρα εκπαιδευτικών παιχνιδιών, STEM και DIY tools που θα «ξεκλειδώσουν» τα πιο δημιουργικά ταξίδια των παιδιών!

Στο Public όλα είναι πιο ευέλικτα!

Το Public αφουγκράζεται πάντα τις ανάγκες γονιών και μαθητών. Βρίσκεται διαρκώς δίπλα τους με ακόμη περισσότερες και πιο προηγμένες υπηρεσίες, κάνοντας τη ζωή τους πιο εύκολη. Σε συνεργασία με 35 και πλέον σχολεία πανελλαδικά διαθέτει έτοιμες σχολικές λίστες. To μόνο που χρειάζεται είναι η επιλογή του σχολείου και... έτοιμη η σχολική τσάντα! Επίσης, στο Public αρκεί μόνο να παραδώσει κανείς τη σχολική λίστα και όλα τα άλλα τα αναλαμβάνει το άρτια εκαπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό του. Αυτό είναι υπεύθυνο να ετοιμάσει τη σχολική λίστα κάθε παιδιού με έτοιμα πακέτα σχολικών βιβλίων ανά τάξη & «ντυμένα», καθώς και με μεγάλη γκάμα γραφικής ύλης, τετράδια, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας.

Και όσο για την πληρωμή, υπάρχουν πάντα νέες δυνατότητες. Μέσω της υπηρεσίες Flex Day Delivery στη Αττική κάθε γονιός ορίζει τη δική του ιδανική ημέρα παραλαβής. Επίσης, επωφελείται από τη δωρεάν παραλαβή από οποιοδήποτε από τα 56 κατάστημα του δικτύου, χωρίς καμία επιβάρυνση σε Ελλάδα και Κύπρο. Ενώ, για παραγγελίες άνω των €35, η παράδοση είναι εντελώς δωρεάν. Επιπλέον, με την υπηρεσία Public Now Pay Later υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής σε έως 3 άτοκες δόσεις on line, χωρίς πιστωτική κάρτα, μέσω Klarna στο public.gr.

Το Public συνεχίζει πάντα υπεύθυνα!

Η αγάπη και η φροντίδα για την κοινωνία είναι στο DNA του Public, που αγαπά τη γνώση και θέλει να την προσφέρει απλόχερα. Μία μοναδική πρωτοβουλία αποδεικνύει αυτή τη φιλοσοφία. Η δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών σε απομακρυσμένα σημεία της χώρας συνεχίζεται… Έτσι, το Public προσφέρει γραφική ύλη, βιβλία και τεχνολογικό εξοπλισμό σε δημοτικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας, ενισχύοντας το πολύτιμο έργο τους.

Μέχρι σήμερα τα Public έχουν στηρίξει:

τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δράμας,

τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός»,

τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας,

τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος»,

τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σιδηροκάστρου Σιντικής και

τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαρ. Λυσαρίδη της Σίνδου



Με Public υπάρχει πάντα τρόπος για λίγη ακόμη γνώση, λίγο ακόμη παιχνίδι και ακόμη περισσότερη έκφραση. Όλος ο κόσμος της μάθησης και της τεχνολογίας έρχεται πραγματικά κοντά σας μαζί με ευχές για την πιο συναρπαστική και δημιουργική νέα σχολική χρονιά!