Αυτός ο άνδρας είχε στο χέρι για 6 χρόνια μεταμοσχευμένο ένα μόριο -Μια απίστευτη ιστορία - iefimerida.gr

Στη σωστή του θέση τοποθετήθηκε το μόριο ενός άνδρα, το οποίο επί έξι χρόνια... μεγάλωνε στο χέρι του.

Το μόριο του 47χρονου σήμερα Malcom MacDonald, ακρωτηριάστηκε το 2014, όταν μια μόλυνση στο αίμα τού προκάλεσε σοβαρά προβλήματα.

Το 2015 οι γιατροί τού είπαν ότι θα μπορούσε να αποκτήσει ένα νέο μόριο, μεταμοσχευμένο από το δέρμα του χεριού του σε μια εγχείρηση που χρηματοδοτήθηκε από το βρετανικό ΕΣΥ, με 50.000 λίρες.

Ωστόσο, η έλλειψη οξυγόνου στο αίμα του κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης είχε ως συνέπεια οι γιατροί να πρέπει να διακόψουν στα μισά την προσπάθειά τους και να κολλήσουν «προσωρινά» το 15 εκ. μόριό του στο αριστερό του χέρι.

Η πανδημία του Covid και κάποιες άλλες καθυστερήσεις στο νοσοκομείο, είχαν σαν συνέπεια το μόριο του Malcolm MacDonald να μείνει στο χέρι για έξι χρόνια, κάνοντας τη ζωή του μαρτύριο.

Δεν μπορούσε να φορέσει κοντομάνικες μπλούζες σε δημόσιους χώρους και δεν μπορούσε να πάει για κολύμπι με τα δύο παιδιά του καθώς... ντρεπόταν.

Ωστόσο, εδώ και ένα χρόνο, τα... πράγματα έχουν επανέλθει στη σωστή τους θέση καθώς έγινε η πολυπόθητη για τον MacDonald εννιάωρη επέμβαση και ήταν επιτυχής.

Το χέρι του πριν την εγχείρηση

Ο χωρισμένος πατέρας δύο παιδιών, από το Thetford στο Norfolk, δήλωσε: «Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κοιτάξω... προς τα κάτω και είπα: "Το έκαναν σωστά αυτή τη φορά". Αισθάνομαι και πάλι σαν πραγματικός άνδρας».

Ο κ. MacDonald έχει διηγηθεί τη δοκιμασία του σε ένα ντοκιμαντέρ του Channel 4 με τίτλο "The Man with a Penis on His Arm", το οποίο θα προβληθεί στην Βρετανία στις 5 Μαΐου.

Malcom MacDonald

Πώς κατέληξε με ένα μόριο στο χέρι

Η δοκιμασία του ξεκίνησε το 2014, όταν μια μακροχρόνια μόλυνση του περινέου - ανάμεσα στο όσχεο και τον πρωκτό - εξελίχθηκε σε σηψαιμία, κάνοντας τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών καθώς και το μόριό του μαύρα.

Όταν κάποιος πάσχει από σήψη, μια σοβαρή λοίμωξη του αίματος, το αίμα αρχίζει να πήζει και να εμποδίζει τα ζωτικά θρεπτικά συστατικά και το οξυγόνο να φτάσουν στα πιο απομακρυσμένα μέρη του σώματος.

Ο γιατρός του τού σύστησε τον καθηγητή David Ralph, ειδικό στην κατασκευή φαλλών στο University College Hospital του Λονδίνου.

Ο καθηγητής Ralph του αποκάλυψε ότι μπορούσε να του μεταμοσχεύσει ένα νέο μόριο - και μπορούσε, μάλιστα, να επιλέξει το μέγεθός του.

Ο κ. MacDonald ζήτησε να είναι έξι ίντσες (15 εκατοστά), δηλαδή δύο ίντσες (5 εκατοστά) μεγαλύτερο από αυτό που είχε προηγουμένως.

Το χέρι του μετά την αφαίρεση του μορίου

Οι γιατροί πήραν δέρμα από το αριστερό του χέρι και το τύλιξαν για να σχηματίσουν ένα αυτοσχέδιο μόριο.

Το χέρι επιλέχθηκε επειδή έχει ποιότητα δέρματος και αίσθηση, είπαν οι γιατροί.

Δημιούργησαν επίσης μια ουρήθρα μέσα στο δέρμα.

Αλλά αντί το μόριο να τοποθετηθεί στη σωστή του θέση, αρχικά συγκολήθηκε στο χέρι του λόγω της έλλειψης οξυγόνου στο αίμα του κατά τη διάρκεια της επέμβασης, γνωστή ως υποξαιμία.

Η επιπλοκή θεωρείται ότι εμφανίζεται σε περίπου μία στις 15 επεμβάσεις και μπορεί να αποβεί μοιραία.

Το μόριό του έπρεπε να συνδεθεί με τα αιμοφόρα αγγεία του αριστερού του χεριού για να διατηρηθεί ο ιστός υγιής.

Όσο το μόριο βρισκόταν στο χέρι του δεν μπορούσε να παράγει ούρα ή να έχει στύση.

Η διαδικασία για τη μετακίνηση του μορίου στη βουβωνική χώρα καθυστέρησε σημαντικά επειδή έχασε μια σειρά από ραντεβού λόγω μπερδέματος στον προγραμματισμό του νοσοκομείου, ελλείψεων προσωπικού και της πανδημίας.

Μετά από έξι χρόνια, το μόριο μεταφέρθηκε από το χέρι του στη βουβωνική χώρα κατά τη διάρκεια μιας εννιάωρης επέμβασης.

Η χειρουργική επέμβαση επανατοποθέτησης του μορίου ήταν περίπλοκη και συμμετείχαν πλαστικοί χειρουργοί και ουρολόγοι.

Ο MacDonald θα είναι σε θέση να κάνει σεξ, καθώς οι γιατροί έφτιαξαν έναν μηχανισμό με μια χειροκίνητη αντλία χειρός που θα του προσφέρει "μηχανική" στύση.

Ο MacDonald δήλωσε στο ντοκιμαντέρ του Channel 4: «Ηταν ένα σημείο καμπής στη ζωή μου. Η τύχη μου δεν ήταν πολύ καλή μέχρι τώρα, αλλά δεν γίνεται χειρότερα, έτσι δεν είναι; Μπορείτε να φανταστείτε έξι χρόνια της ζωής σας με ένα μόριο να κρέμεται από το χέρι σας; Ήταν ένας εφιάλτης, αλλά τώρα τελείωσε».

Διηγήθηκε επίσης στο ντοκιμαντέρ ένα σκηνικό σε ένα σούπερ μάρκετ, όταν, προσπαθώντας να βοηθήσει μια ηλικιωμένη να πιάσει ένα προϊόν από τα ψηλά ράφια, το μόριό του βγήκε από το πουκάμισο και κρεμόταν πάνω από το κεφάλι της κυρίας. «Είναι κάτι που θα το πω στα εγγόνια, έτσι δεν είναι;», είπε, προσπαθώντας να δει την αστεία διάσταση του θέματος.