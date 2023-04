Αυτός είναι ο σύντροφoς της «Survivor All Star» Εύης Σαλταφερίδου [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Εύη Σαλταφερίδου μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Survivor All Star και να υφίσταται την πείνα και τις κακουχίες του παιχνιδιού, ωστόσο πίσω στην Ελλάδα, ο έρωτας την περιμένει!

Η εντυπωσιακή fitness coach έχει προσπαθήσει να κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο μετά τον χωρισμό της από τον Κώστα Καραφώτη, η παίκτρια του Survivor All Star έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της και βρίσκεται σε σχέση με τον personal trainer, Αργύρη Σωτηρακόπουλο.

Μάλιστα, στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor All Star, με τους «Κόκκινους» να κερδίζουν το έπαθλο επικοινωνίας, η Εύη Σαλταφερίδου δέχτηκε για πρώτη φορά μήνυμα από το σύντροφό της, με την ίδια να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, αλλά και την αμηχανία της.

Το μήνυμα του συντρόφου της Εύης Σαλταφερίδου

«Ευάρα μας, μαύρε πάνθηρά μας να ξέρεις εμείς θα φάμε και θα πιούμε όσο για τρεις την Κυριακή του Πάσχα, γιατί όσο και να λείπεις, όσο μακριά και να είσαι, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Σε περιμένουμε σαν τρελοί στην Ελλάδα. Κράτα γερά, and keep it real. Σε αγαπάμε, μην το ξεχνάς ποτέ. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα», έγραφε στο μήνυμά του προς την Εύη Σαλταφερίδου ο Αργύρης Σωτηρακόπουλος.

Η παίκτρια του Survivor All Star, διαβάζοντας το μήνυμα του συντρόφου της, δεν έκρυψε τη χαρά της, ενώ εξήγησε ότι όλο το μήνυμα είναι γραμμένο στον πληθυντικό καθώς και ο ίδιος γνωρίζει την αμηχανία της.

