Το Αυτό: Έρχεται prequel σειρά με τίτλο Welcome to Derry - iefimerida.gr

Έρχεται prequel σειρά του εμβληματικού μυθιστορήματος τρόμου «IT» του Stephen King, από το HBO Max.

Η νέα σειρά φέρει τον τίτλο «Welcome to Derry», και επεκτείνει το σύμπαν που δημιουργήθηκε στις επιτυχημένες μεταφορές στη μεγάλη οθόνη των ταινιών IT και IT Chapter Two, σε σκηνοθεσία Andy Muschietti.

Ο Muschietti θα σκηνοθετήσει πολλά επεισόδια της επερχόμενης σειράς, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου. Ο Jason Fuchs, ο οποίος έγραψε το IT Chapter Two μαζί με τον Muschietti, θα είναι μαζί για το Welcome to Derry και θα γράψει το πρώτο επεισόδιο βασισμένο σε μια ιστορία των Muschiettis και του ίδιου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την πλοκή της νέας σειράς, παρά μόνον ότι πρόκειται για prequel των ταινιών, εξερευνώντας τη στοιχειωμένη πόλη Maine, πριν τα γεγονότα των βιβλίων και των ταινιών. Ο συγγραφέας Stephen King, ο οποίος άναψε το πράσινο φως για τη νέα σειρά είπε: «Είμαι ενθουσιασμένος που η ιστορία του Derry, της πιο στοιχειωμένης πόλης του Maine, συνεχίζεται και χαίρομαι που ο Andy Muschietti θα επιβλέπει τις τρομακτικές γιορτές, μαζί με ένα brain trust που περιλαμβάνει την ταλαντούχα αδελφή του, Barbara».

Το HBO Max δεν έχει κάνει γνωστό αν ο ηθοποιός Bill Skarsgård, θα επαναλάβει τον ρόλο του σατανικού κλόουν Pennywise και στη σειρά.