Αυτά είναι τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο: Χλιδή άλλου επιπέδου, ανάμεσά τους και ένα ελληνικό - iefimerida.gr

Μαγευτική θέα σε ουρανοξύστες ή σε μια απέραντη παραλία, κήποι που θυμίζουν παλάτια, δωμάτια βγαλμένα από παραμύθια με την πολυτέλεια ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια: Αυτά είναι τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο που όλοι θα ήθελαν να επισκεφθούν.

Μετά την επιτυχία του The World’s 50 Best Restaurants και του The World's 50 Best Bars, το 50 Best μόλις ανακοίνωσε τη λίστα με τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο για το 2023, την οποία συνέταξε μια ομάδα 580 διεθνών «πολυταξιδεμένων εμπειρογνωμόνων» της ξενοδοχειακής και ταξιδιωτικής βιομηχανίας.

To One & Only Mandarina στο Puerto Vallarta

Κορυφαίο ξενοδοχείο για το 2023, το Passalacqua στην Ιταλία

Και πρώτο ανακηρύχθηκε το Passalacqua, ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στις όχθες της λίμνης Κόμο στην Ιταλία, το οποίο λειτουργεί εδώ και μόλις δύο χρόνια. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το πανύψηλο Rosewood στο Χονγκ Κονγκ, στην ντιζαϊνάτη περιοχή Victoria Dockside με εκπληκτική θέα στο λιμάνι.



To Aman New York

Τα 21 από τα βραβευμένα ξενοδοχεία της λίστας βρίσκονται στην Ευρώπη, με το Λονδίνο να «εδραιώνει τη φήμη του ως παγκόσμιο ταξιδιωτικό κέντρο» σύμφωνα με τα βραβεία, καθώς διαθέτει τέσσερα ξενοδοχεία μεταξύ των 50 καλύτερων – το Claridge’s (Νο16), το The Connaught (Νο 22), το NoMad London (No 46) και το The Savoy (No 47).



Όσον αφορά στις ΗΠΑ, το κορυφαίο κατάλυμα είναι το Aman New York, που κατατάσσεται στην 25η θέση της λίστας, πολύ μπροστά από την επόμενη αμερικανική καταχώρηση – το Equinox New York, το οποίο βρίσκεται στην 48η θέση.



To Atlantis Royal στο Ντουμπάι

Επιστρέφοντας στο νικητή του διαγωνισμού, το Passalacqua φιλοξενείται σε μια βίλα του 18ου αιώνα, όπως αναφέρουν τα βραβεία, με «εντυπωσιακούς κήπους με βεράντες που καταλήγουν στο νερό». Διαθέτει 24 δωμάτια και σύμφωνα με τους κριτές το ξενοδοχείο έχει «την αίσθηση ενός ιδιωτικού σπιτιού».



To Eden Rock στο St. Barth's

Ο Τιμ Μπρουκ Γουέμπ, διευθύνων σύμβουλος του The World's 50 Best Hotels, σχολιάζει: Τεράστια συγχαρητήρια στο Passalacqua για το επίτευγμα να φτάσει στο Νο1, μόλις δύο χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του. Είναι μια πραγματική απόδειξη για το όραμα της οικογένειας De Santis, η οποία δημιούργησε αυτό το μεγαλειώδες καταφύγιο για τους επισκέπτες με επίπονη αφοσίωση στη σχεδιαστική λεπτομέρεια, την εξαιρετική φιλοξενία και τη διακριτική μαγεία, η οποία έχει σαφώς κάνει μόνιμη εντύπωση στην Ακαδημία των ειδικών ψηφοφόρων μας».



To ξενοδοχείο Passalacqua

Θέα από το ξενοδοχείο Passalacqua

Εν τω μεταξύ, η Ασία φιλοξενεί 18 από τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ακινήτων στην κορυφή του καταλόγου. Μετά το Rosewood Hong Kong στη δεύτερη θέση ακολουθούν το Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Νο. 3), το The Upper House στο Χονγκ Κονγκ (Νο. 4) και το Aman Tokyo (Νο. 5).



To Soneva Jani (No 35) στις Μαλδίβες

Σε απόσταση 20 μέτρων από μια παραλία, το Soneva Fushi (Νο.7), στις Μαλδίβες, ανακηρύσσεται επίσης το Lost Explorer Best Beach Hotel.



Ένα ελληνικό ξενοδοχείο στη λίστα με τα 450 καλύτερα του κόσμου

Όσο για την ελληνική συμμετοχή, το Four Seasons Astir Palace καταλαμβάνει την 35 θέση με τη λίστα να σημειώνει: «Πλαισιωμένο από μυρωδάτα πεύκα, το Astir Palace πρωτοζωντάνεψε τη δεκαετία του 1960, καθώς η περιοχή μετατράπηκε σε παραθαλάσσιο θέρετρο και έκτοτε παραμένει ένα από τα κορυφαία ξενοδοχεία της. Καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, έχει προσελκύσει ένα πλήθος διασημοτήτων, από τους Έλληνες βασιλείς έως τους glitterati του Χόλιγουντ και τους εκλεκτούς jetsetters, που όλοι αναζητούν την ιστορική και ακλόνητη φιλοξενία του».

To Four Seasons Astir Palace στην Αθήνα

Η λίστα με τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο

1.Passalacqua, Moltrasio

2.Rosewood,Hong Kong

3.Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River

4.The Upper House, Hong Kong

5.Aman, Tokyο

6.La Mamounia Marrakech

7.Soneva Fushi Maldives

8.One&Only Mandarina Puerto Vallarta

9.Four Seasons Firenze Florence

10.Mandarin Oriental, Bangkok

11.Capella, Bangkok

12.The Calile, Brisbane

13.Chablé Yucatán,Chocholá

14.Aman, Venice

15.Singita Lodges, Kruger National Park

16.Claridge's, London

17.Raffles, Singapore

18.Nihi Sumba,Wanokaka

19.Hotel Esencia,Tulum

20.Le Sirenuse,Positano

21.Borgo Egnazia,Savelletri

22.The Connaught,London

23.Royal Mansour, Marrakech

24.Four Seasons, Madrid

25.Aman, New York

26.The Maybourne Riviera,Roquebrune-Cap-Martin

27.Rosewood, São Paulo

28.Capella, Singapore

29.Le Bristol,Paris

30.Park Hyatt, Kyoto

31.La Réserve, Paris

32.Gleneagles, St Andrews, Scotland

33.Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes

34.Cheval Blanc,Paris

35.Four Seasons Astir Palace, Athens

36.Soneva Jani, Maldives

37.The Newt, Bruton

38.Amangalla,Galle

39.Hoshinoya, Tokyo

40.Desa Potato Head, Seminyak

41.Eden Rock, St. Barths

42.The Siam, Bangkok

43.Badrutt's Palace, St. Moritz

44.Atlantis The Royal, Dubai

45.The Oberoi Amarvilas, Agra

46.NoMad, London

47.The Savoy, London

48.Equinox, New York

49.Six Senses Ibiza, Portinatx

50.Hôtel de Crillon, Paris