Avatar: The Way of Water -Ξεπέρασε το $1 δισ. μόλις σε 12 ημέρες, στοχεύει την κορυφή - iefimerida.gr

Στις 28 Δεκεμβρίου, μόλις 12 ημέρες μετά το άνοιγμά του στις κινηματογραφικές αίθουσες, το Avatar: The Way of Water κατάφερε να ξεπεράσει το φράγμα τού 1 δισ. δολαρίων σε εισπράξεις.

Το δημοφιλές sequel του Τζέιμς Κάμερον δεν είχε κάνει τόσο εντυπωσιακό ξεκίνημα, αφού το πρώτο Σαββατοκύριακο οι εισπράξεις δεν είχαν φτάσει τα προσδοκώμενα επίπεδα.

Παρ' όλα αυτά, το sequel κατάφερε να τραβήξει τα πλήθη παγκοσμίως, ξεπερνώντας πλέον το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το πρώτο Avatar, του 2009, βρίσκεται στην κορυφή των ταινιών με τα μεγαλύτερα έσοδα στην ιστορία, φτάνοντας σε εισπράξεις πάνω από 2,9 δισ. δολάρια.

Avatar: The Way of Water -Μέχρι στιγμής, η τρίτη πιο εμπορική ταινία της χρονιάς

Το Avatar: The Way of Water, ήδη, μέσα σε 12 ημέρες, έχει καταφέρει να ξεπεράσει τις συνολικές εισπράξεις του Doctor Strange in the Multiverse of Madness ($955 εκατ.) και είναι πλέον η τρίτη ταινία του 2022 με τις μεγαλύτερες εισπράξεις, πίσω μόλις από τα Top Gun: Maverick και Jurassic World Dominion. Το Top Gun: Maverick έφτασε στο 1 δισ. δολάρια μέσα σε 31 ημέρες, ενώ το Jurassic World Dominion χρειάστηκε 4 μήνες για να φτάσει εκεί.

Τζέιμς Κάμερον: Χρειάζεται να φτάσει τα $2 δισ. για να αποφέρει κέρδη

Το κόστος παραγωγής της ταινίας λέγεται πως έφτασε τα 350-460 εκατ. δολάρια, ενώ συνολικά, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Τζέιμς Κάμερον, χρειάζεται κοντά στα 2 δισ. δολάρια για να αποφέρει κέρδη. Οι ειδικοί διαφωνούν και λένε πως το νούμερο αυτό είναι πιο κοντά στα 1,5 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με την πορεία της ταινίας έως τώρα και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός ανταγωνισμός, το Avatar: The Way of Water πιθανώς να φτάσει στην πρώτη τριάδα των εμπορικότερων ταινιών όλων των εποχών, όπου έχουν «εγκατασταθεί» τα Avatar (2009 - $2,92 δισ.), Avengers: Endgame (2019 - $2,8 δισ.) και Titanic (1997 - $2,2 δισ.), ταινία και πάλι του Τζέιμς Κάμερον.