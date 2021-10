Η Αθηνά Οικονομάκου κουρεύτηκε ξανά και οι followers στο Instagram αντιδρούν [εικόνες & βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Η Αθηνά Οικονομάκου αποφάσισε να κουρευτεί ξανά και οι ακόλουθοί της στο Instagram αντέδρασαν στην απόφασή της αυτή.

Πριν από έναν μήνα περίπου, η γνωστή επιχειρηματίας και ηθοποιός είχε αναρτήσει στο προφίλ της στο Instagram ότι έκοψε τα μακριά μαλλιά της.

«Sexy '70s vibes!!! Στο βίντεο αυτό θα δείτε την πρώτη μου αντίδραση όταν κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και αν κάνεις slide left θα δεις καλύτερα το τελικό αποτέλεσμα και το χαμόγελό μου το αμέσως επόμενο λεπτό. Εγώ, λοιπόν, που φημίζομαι για τη σταθερότητά μου και έχω το ίδιο μήκος μαλλιών τα τελευταία 8 χρόνια, βλέπω μεγάλη αλλαγή! Εσείς πώς με βλέπετε? Σας αρέσουν? Ανυπομονώ να μου πείτε τις εντυπώσεις σας. ΥΓ. Την επόμενη εβδομάδα θα ανανεώσω και το χρώμα, ασυγκράτητη πια», είχε γράψει στις 13 Σεπτεμβρίου στο Instagram.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε σημερινή της ανάρτηση, η Αθηνά Οικονομάκου ενημέρωσε τους followers ότι τα έκοψε κι άλλο πιο κοντά, γράφοντας: «Oops I did it again. Περιμένω τα σχόλιά σας».

Και οι ακόλουθοί της έσπευσαν να της απαντήσουν, με τους περισσότερους να λατρεύουν το κούρεμά της και να την αποθεώνουν, αν και υπήρχαν και μερικά comments στα οποία τονιζόταν πως προτιμούσαν τα πιο μακριά μαλλιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθούν μερικά από τα σχόλια στο Instagram: