Αστρονομική τιμή για ένα κείμενο του Δαρβίνου -Αναμένεται να ξεπεράσει το 1.000.000 λίρες - iefimerida.gr

Ένα κομμάτι χαρτί υπογεγραμμένο από τον Κάρολο Δαρβίνο με κείμενο, στο οποίο υπερασπίζεται τη θεωρία του για την εξέλιξη θα πωληθεί σε δημοπρασία με τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη.

Το αντικείμενο είναι πιθανό να πωληθεί από τον Οίκο Sotheby's πάνω από ένα εκατομμύριο λίρες, τιμή ρεκόρ για ένα χειρόγραφο του Δαρβίνου. Το έγγραφο δημιουργήθηκε από τον Άγγλο φυσιοδίφη και βιολόγο για να μπορεί να αντιγραφεί σε ένα περιοδικό διασημοτήτων το 1865.

Ο Δαρβίνος δεν είχε τη συνήθεια να αρχειοθετεί τα έγγραφά του και έτσι πολύ λίγο πρωτότυπο υλικό διασώζεται. Όταν το έκανε πάντα υπέγραφε μόνο με τη συντομογραφία «C Darwin» ή «Ch Darwin». Πολύ σπάνια έγραφε ολόκληρο το όνομά του, «Τσαρλς Ντάργουιν».

Ο καθηγητής Τζον βαν Γουάι, ο οποίος επιμελείται την επιστημονική συλλογή που είναι γνωστή ως Darwin Online ανέφερε στο BBC ότι το έγγραφο είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό.

«Περιλαμβάνει ένα απόσπασμα που εμφανίζεται στην τρίτη έκδοση του "On the Origin of Species"» (Περί της Καταγωγής των Ειδών) εξήγησε ο ανώτερος λέκτορας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

«Είναι ένα πραγματικά αγαπημένο απόσπασμα, γιατί προσπαθεί να πει ότι οι άνθρωποι μπορεί να βρίσκουν τη θεωρία του απίστευτη και παράξενη, αλλά υποστήριξαν το ίδιο για τον Νεύτωνα και τη βαρύτητα και κανείς δεν αμφέβαλλε πια για την ύπαρξη της βαρύτητας. Το ίδιο, λέει, θα ίσχυε τελικά με την αρχή της εξέλιξης με βάση τη φυσική επιλογή» είπε ο καθηγητής στο BBC News.