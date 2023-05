Άσλεϊ Τζόνσον: Η ηθοποιός του The Last of Us τρέμει τον πρώην σύντροφό της -«Είναι ικανός να με σκοτώσει» - iefimerida.gr

Νομικά εναντίον του πρώην συντρόφου της Μπράιαν Γουέιν Φόστερ κινήθηκε η ηθοποιός της σειράς «The Last Of Us», Άσλεϊ Τζόνσον, που δάνεισε τη φωνή της και στο γνωστό video game, για να προστατέψει τον εαυτό της και την οικογένειά της.

Η 39χρονη Τζόνσον κατέθεσε περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την ασφάλειά της και υποστήριξε ότι ο Φόστερ «είναι κοντά στα όρια και ικανός να διαπράξει φόνο».

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα του «The Blast» , η ηθοποιός δήλωσε ότι ο πρώην σύντροφός της άρχισε να επιδεικνύει ανησυχητική συμπεριφορά που οδήγησε στον χωρισμό τους. Ισχυρίστηκε ότι μετά από έναν έντονο καβγά, ο άντρας άρχισε να κουβαλάει μαζί του μια θήκη με πυρομαχικά και μια μεγάλη μαύρη τσάντα.

Το βράδυ της 15ης Μαρτίου 2023, όταν ο Φόστερ έφυγε από το σπίτι της Άσλεϊ Τζόνσον παρουσία της αστυνομίας του LAPD, φέρεται να παρέλειψε να πάρει μαζί του τα αναφερόμενα αντικείμενα. Η ηθοποιός άνοιξε τη θήκη και την τσάντα και ανακάλυψε μια γκαρότα, που συνήθως συνδέεται με τον στραγγαλισμό, μαζί με δύο αεροβόλα όπλα.

Η κακοποίηση και η διανοητική κατάσταση του πρώην της

Η δικαστική κατάθεση της ηθοποιού περιέγραψε επίσης περιπτώσεις κακοποίησης που βίωσε κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ο Φόστερ έσπαγε γυαλιά και πόρτες και την υπέβαλε σε εξευτελιστικές και προσβλητικές εκφράσεις. Η Τζόνσον ανέφερε επίσης ότι ο Φόστερ χρησιμοποιούσε υποτιμητικούς όρους όπως «ηλίθια, άχρηστη, γα….ένη σκύλα».

Εξέφρασε επίσης ανησυχίες για τη διανοητική κατάσταση του πρώην της, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται συνεχώς σε αλλαγή συμπεριφοράς, αυξημένη παράνοια και αδυναμία διάκρισης της πραγματικότητας. Επιπλέον, αποκάλυψε ότι στις 15 Μαΐου εκδόθηκε επείγουσα προστατευτική εντολή, αφού ο Φόστερ προσπάθησε να της αποσπάσει 150.000 δολάρια. Η διαταγή επηρεάστηκε επίσης από το ιστορικό του σε λεκτική κακοποίηση, εθισμό στα ναρκωτικά και άλλους παράγοντες.



Η ηθοποιός κατηγόρησε τον Φόστερ ότι την απέκλεισε από το διαδίκτυο και άλλαξε τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα κάμερας ασφαλείας Ring. Διηγήθηκε πώς αυτό την άφησε να αισθάνεται τρομοκρατημένη για την ασφάλειά της, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει το σπίτι της και να αναζητήσει καταφύγιο στην οικογένειά της.

Ζήτησε από το δικαστήριο της κομητείας του L.A. να θέσει αυστηρά όρια μεταξύ αυτής και του Φόστερ, επιδιώκοντας να του απαγορεύσει να πλησιάσει σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι της και 100 μέτρων από τον σκύλο τους.

Σύμφωνα με το «Blast» το αίτημά της έγινε δεκτό και αναμένεται η επίσημη ακρόαση τον Ιούνιο. Μέχρι τότε ο Φόστερ θα βρίσκεται μείνει μακριά από την ηθοποιό.

