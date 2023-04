Ο Ασημακόπουλος «έδωσε» τον Μαρτίκα: «Μου είπε μην κάνεις παρέα με τον βλάχο» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ενοχλημένος με την υποψηφιότητά του στο Survivor All Star εμφανίστηκε ο Γιώργος Ασημακόπουλος.

Μετά τη χθεσινή ψηφοφορία, ο παίκτης αποκάλυψε στον Νίκο Μπάρτζη όλα όσα του είχε πει ο Σπύρος Μαρτίκας. «Η ψήφισή μου από τον Ηλία Μπόγδανο δεν την κατάλαβα καθόλου, ούτε ο κόσμος το κατάλαβε. Είπε ότι με ψήφισε επειδή κάνω παρέα και με τον Νίκο και με αυτούς. Το χάνεις ρε Ηλία. Έχεις στρατηγική όπως το 2021 με τους Amigos που σε προστατεύαμε» είπε αρχικά ο Ασημακόπουλος στο Survivor All Star.

Βίντεο: Η δήλωση του Γιώργου Ασημακόπουλου

«Στήνεις την παρέα σου για να πας μπροστά. Όταν σε έχω πιάσει να λες στον Νίκο, πώς κάνεις παρέα με τον Μαρτίκα; Δεν σε αναγνωρίζω, έχεις αλλάξει. Τώρα είστε αυτοκόλλητοι, δεν ξεκολλάτε και στήνετε στρατηγικές. Νομίζετε ότι ο κόσμος δεν βλέπει την κωλοτούμπα; Την μπιφτέκα;

Αυτό που με τρέλανε είναι αυτό που έκανε ο Μαρτίκας. Μου είπε off camera δες την εικόνα σου, πως θα φανείς έξω και δεν πρέπει να κάνεις παρέα με τον Νίκο Μπάρτη on camera. Off μπορείς καμία φορά. Μου λέει ότι εκτίθεσαι. Χρησιμοποίησε έναν περίεργο όρο και τον είπε βλάχο. Τελικά ποιος είναι ο διπρόσωπος; Ε; Σπύρο Μαρτίκα;», πρόσθεσε.