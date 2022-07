Ασφαλής προστασία ΜΕΓΑ και στις διακοπές! - iefimerida.gr

Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές, σημαίνει στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς δίπλα στο κύμα μαζί με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Όμως, ορισμένοι ιοί παραμονεύουν κι εξακολουθούν να μας ανησυχούν…

Στη βαλίτσα των διακοπών, εκτός από αντηλιακό, καπέλο και γυαλιά ηλίου, μην ξεχάσετε να βάλετε και τα απαραίτητα προϊόντα ατομικής υγιεινής ΜΕΓΑ για ασφαλή προστασία εμπιστοσύνης.

Χειρουργικές μάσκες ΜΕΓΑ Type II 

Οι χειρουργικές μάσκες ΜΕΓΑ TYPE II εξασφαλίζουν την εξαιρετικά υψηλή προστασία (BFE≥98% βάσει ΕΝ14683) που θα χρειαστείτε στο ταξίδι ή στην εκδρομή. Επιπλέον, χάρη στα καινοτόμα μοναδικά απαλά υφασμάτινα ελαστικά πλαϊνά τους, εξασφαλίζουν αξεπέραστη άνεση, ακόμα και μετά από πολύωρη χρήση.

Υγρά αντιβακτηριδιακά μαντήλια Extra Safe

Τα αντιβακτηριδιακά μαντήλια έχουν γίνει πλέον ο απαραίτητος καθημερινός σύμμαχος υγιεινής μικρών και μεγάλων! Τα υγρά αντιβακτηριδιακά μαντήλια Wet Hankies Antibacterial Extra Safe διαθέτουν μία ιδιαίτερα ενισχυμένη σύνθεση με οινόπνευμα και επιπλέον αντισηπτικό παράγοντα, αποτελεσματική ενάντια στο 99,9% των βακτηρίων και τους ιούς της γρίπης Η1Ν1 και Η3Ν2. Τα 1α μαντήλια στην Ελλάδα με επιστημονικά αποδεδειγμένη δράση κατά του κορωνοϊού SARS-CoV-2 (χρόνος επαφής 1’ βάσει ΕΝ14476), για να αισθάνεστε σίγουροι κάθε λεπτό!

Αντιβακτηριδιακή λοσιόν ΜΕΓΑ

Με 70% οινόπνευμα και επιπλέον αντιβακτηριδιακό παράγοντα, η αντιβακτηριδιακή λοσιόν ΜΕΓΑ, χάρη στην πρακτική συσκευασία 100ml με σπρέι, χωράει σε όλες τις τσάντες, ενώ μπορείτε να την έχετε μαζί σας ακόμα και αν ταξιδεύετε με αεροπλάνο. Επιπλέον, εφαρμόζεται εύκολα και δεν κολλάει, ενώ προστατεύει αποτελεσματικά τα χέρια σας εξουδετερώνοντας έως και το 99,9% των μικροβίων, αλλά και τους ιούς της γρίπης Η1Ν1 και Η3Ν2.

Νέα, πρωτοπόρα μαντήλια διαφόρων χρήσεων Babycare For ALL

Για εκείνο το παγωτό χωνάκι που έλιωσε στο χέρι, για εκείνη τη βόλτα με τον σκύλο που κάνατε λίγο πριν δύσει ο ήλιος, για τη φρουτόκρεμα που έχει μείνει στο χεράκι του μωρού σας… Τα Babycare For ALL σχεδιάστηκαν για όλες εκείνες τις στιγμές που χρειάζεστε αποτελεσματική καθαριότητα και απαλή φροντίδα για το δέρμα, για όλη την οικογένεια. Απαλά, ανθεκτικά, με ειδικά μελετημένη σύνθεση που περιέχει πράσινο τσάι και αγνό νερό, τα νέα Babycare For ALL φροντίζουν εσάς και την οικογένειά σας, κάθε στιγμή, αφήνοντας μια ευχάριστη αίσθηση καθαριότητας.

Εφοδιαστείτε λοιπόν με όλα τα απαραίτητα και ετοιμαστείτε να περάσετε το πιο όμορφο καλοκαίρι σας, με την εγγύηση σίγουρης προστασίας της ΜΕΓΑ!

Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής ΜΕΓΑ. Σχεδιασμένα για την ασφάλειά σας!