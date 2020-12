Αρωμα γυναίκας στις καλύτερες ελληνικές μουσικές παραγωγές του 2020 [βίντεο]

Από τις καλύτερες ελληνικές μουσικές παραγωγές του 2020 αναδίδεται άρωμα γυναικείο. Στη μουσική συγκομιδή καταγράφονται εξαίρετες Ελληνίδες τραγουδίστριες, αρκετές πρωτοεμφανιζόμενες, όπως η Evangelia (στη φωτογραφία ανοίγματος), η οποία ήρθε από την Αμερική για να τιμήσει με πρωτοποριακό τρόπο τις ρίζες της στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κρήτη.

Ακολουθούν τα καλύτερα τραγούδια που μας έδωσαν Ελληνίδες στην αποφράδα χρονιά 2020. Η κακή χρονιά θα φύγει (και να μη γυρίσει πίσω ποτέ), αλλά τα ωραία αυτά τραγούδια θα μείνουν.

1. Evangelia -Pame Pame

Η Evangelia ζει στην Αμερική, αλλά κάθε χρόνο το καλοκαίρι έρχεται στην πατρίδα της, στην Ελλάδα. Δεν τη γνωρίζαμε, μέχρι φέτος που παρουσίασε στο διαδίκτυο το τραγούδι της, Pame Pame. Τα γυρίσματα του βίντεο έγιναν πέρυσι στην Κρήτη, στο σπίτι της γιαγιάς της, σε ταβέρνα της Παλαιοχώρας, και στο παλιό ενετικό λιμάνι των Χανίων.

Η Evangelia με το βίντεό της θέλει να δείξει στους φίλους της στην Αμερική μια τυπική μέρα στην Κρήτη, και το μοναδικό ελληνικό κέφι. Σε ταβέρνα, στήνει γλέντι, όπου και ξεσηκώνει τους Κρητικούς με ρυθμούς ποπ και λάτιν.

2. Ειρήνη Σκυλακάκη -Souvenir

Η Ειρήνη Σκυλακάκη ανήκει στην πρωτοπορία της σύγχρονης μουσικής σκηνής και συγκεκριμένα στην ελληνική νεοψυχεδέλεια. Μέσα στο 2020 παρουσίασε τον εξαιρετικό δίσκο Souvenir, απ' όπου ξεχωρίζουμε το ομότιτλο τραγούδι. Το Souvenir είναι το αναμνηστικό ενός χωρισμού και η απόφαση για μια νέα αρχή στη ζωή της.

Τραγουδά με τον Jay-Jay Johanson.

Το videoclip έγινε από τον σκηνοθέτη David East, ο οποίος μετέφερε την Ειρήνη και τον Johanson στο μακρινό Cape Town.

3. Νατάσσα Μποφίλιου -Κοίτα με

Η Νατάσσα Μποφίλιου σε συνεργασία με τους Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο, παρουσίασαν φέτος τον δίσκο «Η εποχή του θερισμού», που καταγράφεται στις καλύτερες κυκλοφορίες του έντεχνου μουσικού ιδιώματος. Στο τραγούδι «Κοίτα με», η Νατάσσα τραγουδά τον πολύ δυνατό στίχο «Κοίτα με να φλέγομαι και πες με αγάπη όπως και να λέγομαι». Η Νατάσσα ερμηνεύει με ευαίσθητο και ταυτόχρονα εκρηκτικό τρόπο, κατορθώνοντας έτσι να μας δώσει ένα από τα καλύτερα τραγούδια αγάπης.

4. Αλεξάνδρα Κόνιακ feat. Μύρωνας Στρατής - Όσο ζεις

Η Αλεξάνδρα Κόνιακ (Ελληνίδα με καταγωγή από την Τασκένδη) παρουσίασε φέτος το πολύ τρυφερό τραγούδι «Όσο ζεις» σε μουσική και στίχους Χρίστου Σερενέ. Ερμηνεύει μαζί της ο Μύρωνας Στρατής. Η Αλεξάνδρα έχει πολύ εκφραστική φωνή και κατά τη γνώμη μας είναι μία από τις καλύτερες τραγουδίστριες (μεταξύ ποπ ροκ και έντεχνου) που έχουμε στην Ελλάδα.

Η ίδια μας είπε ότι το «Όσο ζεις» μοιάζει αλλά δεν είναι ένα ερωτικό τραγούδι.

Αναφέρεται στο παιδί της, που από κάποια επιπλοκή κινδύνευε να γεννηθεί νεκρό. Τότε, και στη διάρκεια της δύσκολης εγκυμοσύνης, ζήτησε από τον συνθέτη Χρίστο Σερενέ να γράψει ένα τραγούδι, που με αυτό να μιλά στο παιδί της. Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά, και η Αλεξάνδρα είναι τώρα μια ευτυχισμένη μητέρα.

5. Ānemi -Orange

Η πρωτοεμφανιζόμενη Αμάρια Κατσανεβάκη, Κρητικιά και frontwoman του συγκροτήματος Ānemi (δηλαδή, Άνεμοι) μας εκπλήσσει. Την ακούει κανείς και αναρωτιέται: «Έχουμε τόσο ωραίες φωνές στην Ελλάδα;». Το τραγούδι Orange είναι ένα από αυτά που κυκλοφόρησε με το συγκρότημά της φέτος και, όπως μαθαίνουμε, ετοιμάζει μαζί τους τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο. Σίγουρα θα διακριθεί πολύ γρήγορα και της ευχόμαστε μέσα στο 2021 να πάρει τη θέση που της αξίζει.

6. Marva Von Theo -Ruins

Στα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς και το Ruins που ερμηνεύει η Marva (Μαρία Βασιλική Βούλγαρη), frontwoman του σχήματος Marva Von Theo. Το τραγούδι αναφέρεται στα ερείπια (ενός έρωτα, μιας αποτυχημένης ζωής) που μας πνίγουν. Η ίδια, μας εξήγησε πως ακολουθεί το πνεύμα του ποιήματος «Η Πόλις» του Κωνσταντίνου Καβάφη. Δεν θα ξεφύγουμε από τα ερείπια αλλάζοντας τόπο, ερωτική ή επαγγελματική σχέση, αν δεν αλλάξουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι. Είναι θέμα εσωτερικής αλλαγής η απελευθέρωσή μας από τη βαριά αλυσίδα των ερειπίων. Το τραγούδι είναι προάγγελος του άλμπουμ Afterglow του συγκροτήματος, που θα κυκλοφορήσει το 2021. Εξαιρετικό και το βίντεο, αλλά ΠΡΟΣΟΧΗ να μην το δουν όσοι έχουν φωτοευαισθησία.

7. The Zero Won -Τι

Η Πωλίνα Λεσνέσκαγια είναι μουσικός (εξαιρετική πιανίστρια) και τραγουδίστρια των The Zero Won, μιας νέας μπάντας με έδρα την Αθήνα.

Είναι από τη Λευκορωσία, αλλά από 7 ετών ζει στην Ελλάδα και δηλώνει Ελληνίδα. Τα άλλα μέλη του συγκροτήματος είναι Έλληνες.

Η Πωλίνα έχει πολύ εκφραστική φωνή και δυνατή σκηνική παρουσία. Ανάμεσα στα τραγούδια που παρουσίασε με τους The Zero Won μέσα στο 2020 είναι το «Τι», διασκευή του πρωτότυπου της Josephine. Η διασκευή κλέβει πραγματικά τις εντυπώσεις. Η Πωλίνα ακολουθεί ένα ιδιαίτερο μουσικό ιδίωμα, που ονομάζεται Cosmic Disco.

8. Danai Nielsen -Lion Zion

Η Δανάη (Danai Nielsen) γεννήθηκε στην Κοπεγχάγη, αλλά μεγάλωσε στην Ελλάδα. Άρχισε μαθήματα πιάνου σε μικρή ηλικία.

Το 2018 άρχισε το δικό της μουσικό πρότζεκτ δίνοντας πολύ καλά δείγματα, όπως την «Κοντούλα Λεμονιά» (δες και το άρθρο μας «Η συγκινητική ιστορία πίσω από τη διασκευή του «Κοντούλα Λεμονιά» της Δανάης Νίλσεν -Με ξενική προφορά»). Μέσα στο 2020 παρουσίασε και το Lion Zion, όπου μας μιλάει για τη «ζούγκλα» των προβλημάτων και των αδιεξόδων που αντιμετωπίζουμε στη διάρκεια της ζωής μας. Αναφέρεται ακόμα στην προσπάθεια να ξεφύγουμε από το ψεύτικο και να βρούμε τον πραγματικό εαυτό μας.

We need to go in the middle of our jungle

We need to go and find our Lion

And ask for Zion...

9. Babo Koro -Κωνσταντίνε

Η Αντιγόνη Μπασακάρου, τραγουδίστρια του συγκροτήματος Babo Koro, διακρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 με την ερμηνεία της στο τραγούδι «Κωνσταντίνε». Οι Babo Koro είναι ένα μουσικό υφαντό που αντηχεί φωνές των Βαλκανίων και της Μεσογείου και μας καλεί στου «Χορού την Αγκαλιά». Εκεί όπου οι καημοί συναντούν τα μεράκια και ανταμώνουν του κόσμου τ’ ακριβά. Το όνομά τους Babo Koro (προφέρεται «μπάμπο κόρο») σχηματίστηκε από τις λέξεις Μπάμπω (γριά/γιαγιά) και Χορός.

10. Πάολα -Αμετανόητη

Η Πάολα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη θετική έκπληξη μέσα στο 2020. Το τραγούδι της «Αμετανόητη», που κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά, παίρνει 10 στα 10! Ο στίχος, και ιδιαίτερα ο τρόπος ερμηνείας, αποτυπώνει τα συναισθήματα που διακατέχουν πολλούς στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η Πάολα τραγουδά για πρώτη φορά ένα τραγούδι διαμαρτυρίας. Διαμαρτυρία ενάντια στα φαινόμενα νεοναζισμού (φοβάμαι όσους με όρθια την παλάμη χαιρετάνε), ενάντια στην οικονομική κρίση (φοβάμαι αυτό το χρέος που ρύθμισα με δόσεις) και, κυρίως, διαμαρτυρία για ακραίες καταστάσεις που δημιουργούν φόβο: Φοβάμαι αυτόν τον άγνωστο που ψάχνει στα σκουπίδια/τόση ντροπή να την αντέξω δεν μπορώ/γιατί το ξέρω είναι πλέον θέμα χρόνου/αυτή που ψάχνει στα σκουπίδια να ’μαι εγώ.

Άλλες αξιοσημείωτες γυναικείες ερμηνείες

Πέρα από τα προηγούμενα 10 τραγούδια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μέσα στη χρονιά είχαμε και άλλα, με εξίσου ικανές γυναικείες ερμηνείες.

Αναφέρουμε μερικές από τις πιο αξιόλογες περιπτώσεις: