Ο Αρναούτογλου απάντησε στον Κανάκη για τις αιχμές περί αντιγραφής της εκπομπής του -Τι του είπε στον αέρα [βίντεο]

Μετά τη σκληρή κριτική και τα σχόλια περί «ξεδιάντροπης αντιγραφής» που δέχθηκε από τον Αντώνη Κανάκη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απάντησε χθες βράδυ μέσω της εκπομπής του.

Και τόνισε ο γνωστός παρουσιαστής πως το συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρότζεκτ στον ΑΝΤ1 δημιουργήθηκε με σκοπό την ψυχαγωγία του κοινού εν μέσω καραντίνας.

«Περιμένετε όλοι να απαντήσω, γιατί κάποιος κριτής και τιμητής των πάντων που "έσωσε" την ελεύθερη τηλεόραση και πήγε να "σώσει" και το YouTube, κατηγόρησε αυτή την εκπομπή. Θέλω να σας πω ότι όταν μου ζητήθηκε να κάνω αυτή την εκπομπή, ο κύριος Ποφάντης μου είπε πως θα ήταν μια εκπομπή για να διασκεδάσει και να χαλαρώσει ο κόσμος. Θα μπορούσα να το αρνηθώ και να μείνω στα πολύ καλά νούμερα του The 2Night Show που φέτος έχει κάνει μια τρομακτική επιτυχία και να κάθομαι σπίτι μου και να κοιμάμαι. Και του είπα πάμε! Δεν σκέφτηκα ούτε για lead in αυτή τη φορά, γιατί τα πράγματα είναι διαφορετικά, όπως το σκέφτονται κάποιοι άλλοι, κάποιοι κριτές και τιμητές που αν δεν πάρουν καλό lead in δεν βγαίνουν ποτέ ή το ψάχνουν μανιακά [...] Ήρθαμε εδώ για να περάσουμε καλά. Ακούσαμε τόσες ανοησίες αλλά θα πω κάτι: Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα δεν θα πέσω σε αυτό το αστείο ξεκατίνιασμα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να περνάει τόσο δύσκολα, να χάνουμε ζωές και να ασχολούμαστε με μ@@@ίες! Κλείνω αυτό το θέμα και σας υπόσχομαι ότι θα απαντήσω σε όλα αυτά όταν τελειώσει αυτή η ιστορία. Γιατί έχει σημασία να περνάμε καλά και όχι αυτό το αστείο ξεκατίνιασμα από τάχα σοβαρούς ανθρώπους» δήλωσε φανερά ενοχλημένος.