Αριάνα Γκράντε: Ράπερ ισχυρίζεται πως του «έκλεψε» τραγούδι -Για το «7 Rings» που της χάρισε εκατομμύρια

Μήνυση σε βάρος της Αριάνα Γκράντε κατέθεσε καλλιτέχνης της Χιπ-Χοπ, ο οποίος την κατηγορεί πως «αντέγραψε» μέρος του τραγουδιού της, στο μεγάλο της χιτ «7 Rings».

Ο Τζος Στόουν που τραγουδά με το ψευδώνυμο DOT, έγραψε και υχηγράφησε το κομμάτι «You Need I Got It» το 2017. Ο καλλιτέχνης ισχυρίζεται πως είχε στείλει το τραγούδι του στου ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου και του μουσικού παραγωγού Τόμι Μπράουν, συνεργάτη της Αριάνα Γκράντε.

Στην αγωγή, η οποία περιλαμβάνει εκτός από την Αριάνα Γκράντε και τον εν λόγω παραγωγό, αναφέρεται πως το «7 Rings» χρησιμοποιεί αυτούσια κομμάτια του δικού του τραγουδιού, ανάμεσα στα οποία και το επαναλαμβανόμενο «I Want it, I Got it. I Want it, I Got it». Συγκεκριμένα ο στίχος στο κομμάτι του Στόουν αναφέρει «You Need it, I Got it. You Want it, I Got it».

Βίντεο: Η επιτυχία της Αριάνα Γκράντε

Το 7 Rings κυκλοφόρησε πριν από έναν χρόνο και έσπασε κυριολεκτικά ταμεία. Το σέξι βίντεο κλιπ της Αριάνα Γκράντε έχει 674 εκατ. views στο Youtube.

Βίντεο: Το τραγούδι του DOT που ισχυρίζεται πως κόπιαρε η Αριάνα Γκράντε

Παρακάτω θα δείτε το τραγούδι του ράπερ, στο οποίο ο καλλιτέχνης ισχυρίζεται πως βασίστηκε η Αριάνα Γκράντε και η ομάδα της για να γράψει το δικό της κομμάτι.

Η μήνυση στην Αριάνα Γκράντε λίγο πριν τα βραβεία Grammy

Ο ράπερ ισχυρίζεται πως έπειτα από ανάλυση μουσικολόγων, φαίνεται πως ο ρυθμός και οι νότες είναι πανομοιότυπες στα δύο τραγούδια. «Κυριολεκτικά, κάθε μία από τις 39 νότες του 7 Rings είναι πανομοιότυπη με τις 39 νότες του I Got It» σημειώνεται στην αγωγή.

Στην αγωγή σημειώνεται πως το τραγούδι απέφερε στην Αριάνα Γκράντε, την ομάδα της και την δισκογραφική της εταιρία έσοδα υψηλότερα από 10 εκατ. δολάρια. Η είδηση έρχεται μια μόλις εβδομάδα πριν την ζωντανή εμφάνιση της Αριάνα Γκράντε στα βραβεία Grammy. Η τραγουδίστρια είναι υποψήφια για πέντε μουσικά βραβεία, δύο εκ των οποίων για το επίμαχο τραγούδι.