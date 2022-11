11 απίστευτα αρχοντικά από ταινίες και σειρές που μπορείτε να επισκεφθείτε ανά τον κόσμο - iefimerida.gr

Από το Bridgerton μέχρι τη Lara Croft, τα αρχοντικά σπίτια αποτελούν σταθερό στοιχείο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Καθώς οι τηλεθεατές ασχολούνται με την τελευταία ταινία εποχής του Netflix, Persuasion (Πειθώ), με την Ντακότα Τζόνσον στον ρόλο της Anne Elliot της Jane Austen, ο Independent βρήκε την ευκαιρία να συγκεντρώσει μια επιλογή από αρχοντικά σπίτια από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση που μπορείτε να επισκεφθείτε στην πραγματική ζωή.

Τα αρχοντικά σπίτια έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στον κόσμο της ψυχαγωγίας, καθώς οι παραγωγοί προσπαθούν να αναπαραστήσουν τη βρετανική αίγλη της ανώτερης τάξης, από το Downton Abbey μέχρι το Bridgerton.

Η Αγγλία διαθέτει πάνω από 3.000 αρχοντικά σπίτια που χρονολογούνται από τον Μεσαίωνα, αλλά μόνο μερικά από αυτά είναι διαθέσιμα για επίσκεψη. Ακολουθούν μερικά από αυτά.

Persuasion - Ammerdown House

Το Ammerdown House στο Somerset χρησιμοποιείται ως Camden Place (η κατοικία των Elliot στο Bath) στη νέα προσαρμογή της Jane Austen από το Netflix με πρωταγωνίστρια την Dakota Johnson ως Anne Elliot. Το οικογενειακό της σπίτι, το Kellynch Hall, γυρίστηκε στην ιδιωτική κατοικία Trafalgar Park στο Salisbury και δεν είναι ανοιχτό για το κοινό. Το Ammerdown, από την άλλη πλευρά, είναι ανοιχτό ως κέντρο απομόνωσης όπου οι επισκέπτες μπορούν να μείνουν, να χαλαρώσουν ή να φιλοξενήσουν συναντήσεις και εκδηλώσεις.

Η Dakota Johnson ως Anne Elliot, ο Richard E. Grant ως Sir Walter Elliot, η Yolanda Kettle ως Elizabeth Elliot στο Persuasion / Φωτογραφία: Netflix © 2022

Bridgerton - Ranger's House

Φωλιασμένο στα όρια του Greenwich Park και του Blackheath, το Ranger's House στο Λονδίνο είναι άμεσα αναγνωρίσιμο ως το οικογενειακό σπίτι των Bridgertons. Στην πραγματικότητα, το κτίριο στεγάζει τη Συλλογή Wernher, μια συλλογή έργων τέχνης που συγκέντρωσε ο επιχειρηματίας του 19ου αιώνα, Sir Julius Wernher, με 700 έργα τέχνης από την Αναγέννηση, Ολλανδούς παλαιούς δασκάλους και γαλλικές ταπισερί. Είναι ανοιχτή για το κοινό από Τετάρτη έως Κυριακή.

Ranger's House / Φωτογραφία: Shutterstock

Downton Abbey - Κάστρο Highclere

Το Κάστρο Highclere στο Hampshire ίσως είναι το πιο εμβληματικό αρχοντικό στη βρετανική λαϊκή κουλτούρα χάρη στη μακροχρόνια χρήση του στη σειρά Downton Abbey και στις επόμενες ταινίες της. Το τεράστιο σπίτι ανήκει σήμερα στον κόμη του Carnarvon, η οικογένεια του οποίου ζει σε ένα μέρος του κτιρίου, ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για τα γυρίσματα και είναι ανοιχτό για το κοινό κατά το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού. Το κάστρο χρησιμοποιήθηκε επίσης στη διασκευή της σειράς Jeeves and Wooster της δεκαετίας του 1990 με πρωταγωνιστές τους Hugh Laurie και Stephen Fry, καθώς και σε σκηνές στις ταινίες Eyes Wide Shut (1999) και Robin Hood: Prince of Thieves (1991).

Κάστρο Highclere / Φωτογραφία: Shutterstock

The Dark Knight Rises - Wollaton Hall

Το Wollaton Hall στο Νότιγχαμ χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της έπαυλης Wayne Manor στην τρίτη συνέχεια της τριλογίας του Batman του Κρίστοφερ Νόλαν. Η ελισαβετιανή εξοχική κατοικία παίζει αξιοσημείωτο ρόλο στην αρχή της ταινίας, όταν παρουσιάζεται η Catwoman της Anne Hathaway, ως σκηνικό για τη σκηνή του πάρτι στον κήπο. Το Wollaton επιλέχθηκε επειδή μοιάζει με το Mentmore Towers στο Buckinghamshire, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη ταινία του Chistopher Nolan, Batman Begins, κατά τη διάρκεια της οποίας το Wayne Manor καίγεται ολοσχερώς. Ο Μπρους Γουέιν του Κρίστιαν Μπέιλ υπόσχεται να ξαναχτίσει την έπαυλη, «όπως ακριβώς ήταν, τούβλο για τούβλο». Στην πραγματική ζωή, η έπαυλη φιλοξενεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της πόλης του Νότιγχαμ και είναι ανοιχτή καθημερινά για το κοινό.

Wollaton Hall / Φωτογραφία: Shutterstock

Harry Potter - Κάστρο Alnwick

Το κάστρο Alnwick στο Northumberland πρωταγωνίστησε ως η σχολή μαγείας Hogwarts στο Harry Potter and the Philosopher's Stone του 2001 και στο Harry Potter and the Chamber of Secrets του 2002. Συγκεκριμένα, το Outer Bailey του κάστρου είναι αναγνωρίσιμο ως η περιοχή όπου ο Χάρι και οι συμμαθητές του έμαθαν να πετούν σκουπόξυλα με την Madam Hooch (Zoe Wanamaker). Το κάστρο είναι ανοιχτό για το κοινό από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο και φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως «επιδείξεις κατασκευής ραβδιών».

Κάστρο Alnwick / Φωτογραφία: Shutterstock

Περηφάνια και προκατάληψη - Chatsworth House

Στην ταινία Περηφάνια και Προκατάληψη (2005), το Chatsworth χρησιμοποιήθηκε ως Pemberley, η κατοικία του κ. Darcy. Πιστεύεται ότι η Τζέιν Ώστιν μπορεί να είχε βασίσει την ιδέα της για το Pemberley στο Chatsworth House και να έγραψε το μυθιστόρημα ενώ βρισκόταν στο κοντινό Bakewell. Στην πραγματικότητα, η κατοικία στο Derbyshire Dales είναι το σπίτι της οικογένειας Devonshire και έχει περάσει από 16 γενιές. Οι επισκέπτες μπορεί να αναγνωρίσουν τη μεγάλη σκάλα και το ταβάνι της Ζωγραφισμένης Αίθουσας όπου η Λίζι και οι Γκάρντινερς ξεκινούν την περιήγησή τους στο Πέμπερλι και τη Γλυπτοθήκη από τη σκηνή όπου η Λίζι Μπένετ βλέπει την προτομή του κ. Ντάρσι. Το σπίτι, ο κήπος και η φάρμα είναι ανοιχτά από τα τέλη Μαρτίου έως τις αρχές Ιανουαρίου κάθε έτους.

Chatsworth House / Φωτογραφία: Shutterstock

Brideshead Revisited - Castle Howard

Το Castle Howard επανέλαβε το ρόλο του ως το σπίτι της οικογένειας Marchmain το 2008, όταν γυρίστηκε εκεί η ταινία Brideshead Revisited (2008) με πρωταγωνιστές τους Ben Whishaw, Matthew Goode και Hayley Atwell. Αντικατέστησαν το θρυλικό καστ της τηλεοπτικής σειράς του 1981 με τους Jeremy Irons, Anthony Andrews και Diana Quick. Το αρχοντικό στο Βόρειο Γιορκσάιρ αποτελεί το σπίτι του κλάδου του Καρλάιλ της οικογένειας Χάουαρντ για περισσότερα από 300 χρόνια και είναι ανοιχτό καθημερινά για το κοινό.

Castle Howard / Φωτογραφία: Shutterstock

Lara Croft: Tomb Raider - Hatfield House

Το Hatfield House στο Hertfordshire έχει φιλοξενήσει πολλές διάσημες ταινίες κατά τη διάρκεια των ετών, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεταμφίεσή του σε Croft Manor στην ταινία Tomb Raider με την Angelina Jolie. Το αρχοντικό της Ιακωβιανής εποχής, εμφανίστηκε επίσης ως Wayne Manor στην ταινία Batman του 1989 και στην ταινία Batman Returns του 1992. Το Shakespear in Love, το The King's Speech και πρόσφατα το The Favourite γυρίστηκαν επίσης εκεί. Το σπίτι είναι σήμερα το σπίτι του Robert Gascoyne-Cecil, 7ου μαρκησίου του Salisbury, αλλά είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες από τις 19 Μαΐου έως τις 29 Αυγούστου, ενώ το πάρκο και οι κήποι είναι ανοιχτά έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Hatfield House / Φωτογραφία: Shutterstock

Goldfinger - Stoke Park

Το Stoke Park στο Buckinghamshire έγινε το πρώτο country club του Ηνωμένου Βασιλείου το 1908. Το εντυπωσιακό γήπεδο γκολφ του κτήματος χρησιμοποιήθηκε για την επική αναμέτρηση μεταξύ του Bond (Sean Connery) και του Goldfinger (Gert Fröbe), η οποία προφανώς ενέπνευσε την ισόβια αγάπη του Connery για το γκολφ. Το αθλητικό κτήμα υποβάλλεται επί του παρόντος σε ανακαίνιση και αναμένεται να επαναλειτουργήσει το καλοκαίρι του 2023.

‘Goldfinger’ / Φωτογραφία: United Artists

Notting Hill - Kenwood House

Οι οπαδοί του Notting Hill θα αναγνωρίσουν το Kenwood House, που βρίσκεται στην κορυφή του Hampstead Heath, από τη σκηνή όπου ο William (Hugh Grant) επισκέπτεται την Anna (Julia Roberts) στο χώρο των γυρισμάτων της ταινίας του Henry James. Η επιβλητική έπαυλη αποτελεί μνημείο της Αγγλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και είναι ανοιχτή για το κοινό δωρεάν.

Kenwood House / Φωτογραφία: Shutterstock

Εξιλέωση - Stokesay Court

Το Stokesay Court στο Shropshire ήταν η κύρια τοποθεσία γυρισμάτων για την ταινία Atonement με πρωταγωνιστές την Keira Knightley και τον James McAvoy. Ο σκηνοθέτης Joe Wright αποκάλυψε ότι βρήκε το αρχοντικό, ενώ ξεφύλλιζε αντίτυπα του περιοδικού Country Life, τερματίζοντας μια ετήσια αναζήτηση για το τέλειο σκηνικό.

