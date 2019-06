Η απίστευτη αποκάλυψη του Κέβιν Κόστνερ για την Γουίτνεϊ Χιούστον -Η άγνωστη ιστορία της αφίσας 27 χρόνια μετά

Μια λεπτομέρεια που έρχεται να αλλάξει πολλά στην διάσημη ταινία από το 1992, που άφησε παρακαταθήκη την μπαλάντα της Γουίτνεϊ Χιούστον, I Will Always Love You. Τι αποκάλυψε ο Κέβιν Κόστνερ.

«Ο Σωματοφύλακας» συγκαταλέγεται μεταξύ των κλασικών ρομαντικών ταινιών του περασμένου πλέον αιώνα, που αν και καθόλα εμπορική θα μπορούσε πολύ άνετα να χαρακτηριστεί κλασική. 27 ολόκληρα χρόνια μετά και επτά από τον θάνατο της Γουίτνεϊ Χιούστον, ο Κέβιν Κόστνερ μίλησε για την ταινία και συγκεκριμένα για μια λεπτομέρεια που αφορά στην αφίσα της. Η εμβληματική αφίσα, ασπρόμαυρη και κάπως θολή, απεικονίζει τους πρωταγωνιστές με τον σωματοφύλακα να κρατά στην αγκαλιά του την Χιούστον, έπειτα από μια απόπειρα δολοφονίας.

Η αφίσα με την οποία κυκλοφόρησε η ταινία «Ο Σωματοφύλακας» το 1992

Η αποκάλυψη του Κέβιν Κόστνερ για την αφίσα της ταινίας

Σε συνέντευξή του στο EW, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως στη διάσημη αφίσα στην οποία κρατά στην αγκαλιά του μια γυναίκα, δεν απεικονίζεται η Γούιτνεϊ Χιούστον. «Αυτή δεν ήταν καν η Γουίτνεϊ. Είχε ήδη πάει σπίτι της και η φωτογραφία είναι με την κοπέλα που της έκανε το ντουμπλάζ και είχε το κεφάλι της χωμένο στον ώμο μου, το οποίο ήταν το ενδεδειγμένο σε κάθε περίπτωση. Ηταν τρομοκρατημένη».

«Την επέλεξα γιατί την τράβηξε ο φίλος μου ο Μπεν Γκλας. Την έστειλα στην Warner Bros και τους είπα “αυτή είναι η αφίσα”. Γιατί ήταν τόσο επιβλητική. Δεν ήταν κάποια ιδιαίτερη φωτογραφία, δεν είχε τίποτα» συνέχιζε ο 64χρονος σήμερα Κέβιν Κόστνερ. Οπως λέει μάλιστα, αρχικά οι υπεύθυνοι της ταινίας εμφανίστηκαν διστακτικοί, καθώς δεν συμβαίνει συχνά σε αφίσα να μην εμφανίζεται το πρόσωπο της πρωταγωνίστριας. «Μου έστειλαν πέντε πειραγμένες φωτογραφίες όπου έβαλαν το κεφάλι της (Γουίτνεϊ) να κοιτά προς τα δεξιά. Τους είπα “παιδιά, νομίζω έχουμε την λήψη από την πρώτη φορά”. Και έτσι καταλήξαμε σε αυτή την αφίσα».

Οι γυναίκες που ντούμπλαραν την Γουίτνεϊ Χιούστον

Φαίνεται πως η Γουίτνεϊ Χιούστον διέθετε για την ταινία τρεις γυναίκες που έπαιζαν τα ντουμπλάζ της, μια για τις χορευτικές φιγούρες, μια για τις επικίνδυνες σκηνές και μια που αναλάμβανε τις πιο αποκαλυπτικές σκηνές (τα δημοσιεύματα την γράφουν body double). Ωστόσο ο Κέβιν Κόστνερ δεν θέλησε να αποκαλύψει ποια από τις τρεις είναι εκείνη που βρέθηκε στην αφίσα της διάσημης ταινίας.

Η τεράστια επιτυχία, τα βατόμουρα και το χρυσό soundtrack

Η ταινία υπήρξε μια από τις πιο επιτυχημένες το 1992, σημειώνοντας πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 411 εκατ. δολάρια, παρά το γεγονός πως... τιμήθηκε με χρυσό βατόμουρο για την ερμηνεία τόσο του Κέβιν Κόστνερ, όσο όμως και της Γουίτνεϊ Χιούστον.

Από αυτήν προέκυψε το τραγούδι I Will Always Love You, με το soundtrack πολύ γρήγορα να αναδεικνύεται ως το πιο επιτυχημένο από πλευράς πωλήσεων όλων των εποχών. Μόνο στις ΗΠΑ πούλησε περισσότερα από 17 εκατ. αντίτυπα, ενώ παγκοσμίως το άλμπουμ ξεπέρασε τα 45 εκατ.