Οργιάζουν οι φήμες: Αυτή η καλλονή είναι η ερωμένη του γαμπρού του Ερντογάν -Εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι [εικόνες]

View this post on Instagram

Her zaman olduğu gibi bu sabah da şahane konuklarla Hayat Güzeldir dedik🙏🏻 @hayatguzeldirtv @showtv yarın sabah da yepyeni konuklarla devam edeceğiz...Hayatta en güzel şey kendini bilen temiz bir vicdan...Her zaman olduğu gibi ailem sevdiklerim sevenlerim ve dostlarımla gerçekle alakası olmayan tüm haksızlıkların üstesinden geliyorum gelmeye de devam edeceğim...