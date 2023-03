Η απάντηση του δημοσιογράφου που έκανε τη συνέντευξη του Μικρούτσικου: Ούτε μιλήσαμε ιδιωτικά, ούτε διανοήθηκα να τον παγιδεύσω - iefimerida.gr

Σάλο έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις του Ανδρέα Μικρούτσικου για τον νεανικό του έρωτα με την Όλγα Τρέμη και την πρώτη τους γνωριμία.

Ο γνωστός παρουσιαστής σε συνέντευξή του στο περιοδικό OK περιέγραψε με γαργαλιστικές λεπτομέρειες το ειδύλλιο του με την Ολγα Τρέμη όταν εκείνος σπούδαζε στο Μαθηματικό και εκείνη θα έδινε εξετάσεις για να μπει στο Οικονομικό της Νομικής και της έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι της. Μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής είπε πως ήταν «ο πρώτος της άνδρας», με τη συνέντευξη αυτή να προκαλεί αντιδράσεις.

Μετά την δημοσιοποίηση της συνέντευξης, ο παρουσιαστής τοποθετήθηκε σχετικά, στον τηλεοπτικό αέρα μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» και ανέφερε πως δεν γνώριζε ότι ηχογραφείται από τον δημοσιογράφο και πως δεν είδε τη συνέντευξη πριν δημοσιευτεί.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Τι απαντά ο δημοσιογράφος που του πήρε τη συνέντευξη

Ο Μιχάλης Ροδόπουλος είναι ο δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη από τον Ανδρέα Μικρούτσικο και μέσα από τον λογαριασμό του στο Facebook θέλησε να τοποθετηθεί και να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη.

«Λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε για τη #viral συνέντευξη στο νέο τεύχος του OK! Magazine Greece που κυκλοφόρησε χθες Τετάρτη στα περίπτερα… Ούτε μιλήσαμε ιδιωτικά με τον #ΑνδρέαΜικρούτσικο, ούτε διανοήθηκα να τον παγιδεύσω δημοσιεύοντας off the record δηλώσεις του (για την ακρίβεια η περίφημη τελευταία ερώτηση ήταν «Ανδρέα, όντως έκανες ιδαίτερα στην #ΌλγαΤρέμη; », αγνοώντας την προσωπική σχέση τους που μου αποκάλυψε) και επιπλέον, δεν νομίζω ότι πλέον πρέπει να αυτοσυστηθώ ξανά. Η πιάτσα είναι μικρή και όλοι γνωριζόμαστε. Το τηλεφώνημα από τον Ανδρέα μετά τα όσα είπε στον αέρα της εκπομπής #SuperKaterina, κατέληξε με πολλά γέλια και πειράγματα ότι θα ακολουθήσει εξίσου ηχηρό sequel. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους εισαγγελείς των social media που εντόπισαν τον νέο κατηγορούμενο», έγραψε ο Μιχάλης Ροδόπουλος.