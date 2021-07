Είναι η Αντζελίνα Τζολί και The Weeknd το νέο σούπερ ζευγάρι; | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Επαγγελματικές ή προσωπικές είναι οι σχέσεις της Αντζελίνας Τζολί και του διάσημου ράπερ The Weeknd αναρωτιούνται οι θαυμαστές τους μετά την είδηση πως εθεάθησαν σε δείπνο στη Σάντα Μόνικα;



Η 46χρονη ηθοποιός και ο 31χρονος δημοφιλής ράπερ- το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Άμπελ Τεσφάγιε- εντοπίστηκαν από τους παπαράτσι να βγαίνουν από το εστιατόριο Giorgio Baldi, όπου συχνάζουν διάσημοι, στη Σάντα Μόνικα, χθες το απόγευμα, λίγα λεπτά ο ένας μετά τον άλλο, σύμφωνα με την The Sun.



Ο διάσημος ράπερ The Weeknd

Ρομαντικό ή επαγγελματικό το δείπνο;

Φυσικά, οι θαυμαστές και των δύο έσπευσαν αμέσως να αναρωτηθούν εάν είναι ζευγάρι και εάν το δείπνο ήταν ρομαντικό, ωστόσο θα μπορούσαν να είχαν συναντηθεί και για επιχειρηματικούς λόγους και τίποτα περισσότερο, καθώς ο ράπερ προσπαθεί να προωθήσει την καριέρα του στο Χόλιγουντ. «Προφανώς δεν προσπάθησαν να κρυφτούν» ανέφερε μια πηγή κοντά στον The Weeknd στο Page Six. «Είναι σίγουρα επικεντρωμένος στο να μπει στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Έχει μάλιστα, τη νέα σειρά του HBO όπου πρωταγωνιστεί».



Η Σελένα Γκόμεζ είχε ποστάρει φωτογραφία από την συνάντηση με τον Μπραντ Πιτ το 2016

Πάντως, ενώ παραμένει άγνωστο εάν είναι φίλοι ή κάτι παραπάνω, υπάρχουν μερικοί ενδιαφέροντες δεσμοί μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένου ενός τραγουδιού του ράπερ που αναφέρεται στην Αντζελίνα Τζολί, αλλά και στην πρώην του Σελένα Γκόμεζ. Από την άλλη, η Γκόμεζ είχε συναντηθεί το 2016 με τον πρώην σύζυγο της ηθοποιού, τον Μπραντ Πιτ, όσο ακόμη ήταν παντρεμένοι. Τότε, το National Enquirer είχε ισχυριστεί πως ο Μπραντ Πιτ «φλέρταρε αδιάντροπα» με την 28χρονη Σελένα, προκαλώντας προβλήματα στη σχέση του με την Αντζελίνα Τζολί, αν και οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν τελικά.



Ο The Weeknd ήταν ζευγάρι και με την Μπέλα Χαντίντ

Την ίδια χρονιά, ο The Weeknd κυκλοφόρησε το πετυχημένο τραγούδι του «Party Monster», όπου αναφερόταν τόσο στην Τζολί όσο και στην Γκόμεζ, με την ατάκα: «Angelina, lips like Angelina / Like Selena, a** shaped like Selena». Να σημειωθεί ότι ο ράπερ ήταν ζευγάρι με την Σελένα Γκόμεζ για περίπου 10 μήνες, μέχρι τον Οκτώβριο του 2017. Πιο πρόσφατα, και συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2019, χώρισε με την Μπέλα Χαντίντ, με την οποία ήταν ζευγάρι με διαλείμματα από το 2015.



Από την άλλη, η Αντζελίνα Τζολί βρίσκεται εν μέσω της δικαστικής της διαμάχης για το διαζύγιο της με τον Μπραντ Πιτ, με τον τελευταίο να κερδίζει πρόσφατα την συνεπιμέλεια των παιδιών τους.



