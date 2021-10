Αντζελίνα Τζολί: Τα ξαναβρήκε με τον πρώην σύζυγο της, Τζόνι Λι Μίλερ; -Ο γάμος τους και η αντισυμβατική νύφη που είχε κάνει κάτι ακραίο | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο φωτογραφικός φακός, «τσάκωσε» για άλλη μια φορά την Αντζελίνα Τζολί με τον πρώην σύζυγό της, Τζόνι Λι Μίλερ.

Το πρώην ζευγάρι εντοπίστηκε να απολαμβάνει δείπνο μαζί τη Δευτέρα το βράδυ στο εστιατόριο Eoc στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια. Η σταρ του Maleficent - η οποία εξακολουθεί να παλεύει με το πικρό διαζύγιό της με τον Μπραντ Πιτ - ήταν ντυμένη με ένα κομψό μαύρο παλτό και ψηλοτάκουνες γόβες. Οι δυο τους έφυγαν μαζί με το αυτοκίνητο του Μίλερ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 46χρονη Τζολί και ο 48χρονος Μίλερ, ο οποίος είναι επίσης ηθοποιός, ήταν παντρεμένοι από το 1996 έως το 1999. Γνωρίστηκαν στο θρίλερ Hackers το 1995.

Το ζευγάρι ξανασυνδέθηκε πρόσφατα τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, όταν η Αντζελίνα Τζολί εντοπίστηκε να φτάνει στο διαμέρισμα του Μίλερ στη Νέα Υόρκη, ενώ κρατούσε ένα ακριβό μπουκάλι κρασί, ενώ έφυγε λίγες ώρες αργότερα.

Λέγεται ότι εκείνη την περίοδο, ο Μίλερ είχε γνωρίσει και είχε δεθεί με τους γιους της Παξ, 17 ετών και Νοξ, 12 ετών. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, μοιράζεται την επιμέλεια των παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της Μπραντ Πιτ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εκκεντρικός γάμος της Αντζελίνα Τζολί με τον Τζόνι Λι Μίλερ

Το ειδύλλιο του ζευγαριού ήταν σύντομο. Άρχισαν να βγαίνουν το 1995 ενώ δούλευαν μαζί όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στην ταινία Hackers, όπου και γνωρίστηκαν, αλλά έχασαν την επαφή μετά το τέλος των γυρισμάτων. Σύντομα επανασυνδέθηκαν όμως, και τον Μάρτιο του 1996, έκαναν τον γάμο τους σε μια μικρή τελετή στην οποία συμμετείχαν μόνο η μητέρα της Αντζελίνα Τζολί και ο καλύτερος φίλος του Μίλερ.

Στον γάμο τους η νύφη φορούσε μαύρο παντελόνι από καουτσούκ και ο γαμπρός μαύρα δερμάτινα ρούχα. Η 46χρονη σήμερα ηθοποιός, συνδύασε παντελόνι της με ένα μπλουζάκι που έφερε το όνομα του γαμπρού γραμμένο με το δικό της αίμα. «Είναι ο σύζυγός σου», είπε στους New York Times τον Αύγουστο του 1996, εξηγώντας την εμφάνισή της. «Ετοιμάζεσαι να τον παντρευτείς. Μπορείς να θυσιάσεις κάτι για να το κάνεις πραγματικά ξεχωριστό».

Η Αντζελίνα Τζολί με τον Τζόνι Λι Μίλερ στην ταινία Hackers / Φωτογραφία: Getty Images

Ήταν ο πρώτος γάμος τόσο για την Αντζελίνα Τζολί όσο και για τον Τζόνι Μίλερ, οι οποίοι τότε ήταν 20 και 22 ετών, αντίστοιχα. Χώρισαν μέσα σε 18 μήνες και πήραν διαζύγιο το 1999, αλλά παρέμειναν στενοί φίλοι, ακόμη και αν προχωρούσαν και οι δύο με άλλους συντρόφους.



Αργότερα, η Αντζελίνα Τζολί, παντρεύτηκε τον Μπίλυ Μπομπ Θόρντον. Ο γάμος τους διήρκεσε από το 2000 έως το 2003. Και αυτή τη φορά, η ηθοποιός συζητήθηκε για την εκκεντρικότητα της, καθώς το ζευγάρι φορούσε το αίμα του άλλου σε φιαλίδια στο λαιμό τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αντζελίνα Τζολί με τον Μπίλυ Μπομπ Θόρντον το 2001 / Φωτογραφία: ΑP Photo/Kevork Djansezian, File

Το 2004, γνώρισε τον Μπραντ Πιτ στα γυρίσματα της ταινίας «Ο Κύριος και η κυρία Σμιθ», που κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά. Ήταν μαζί για 10 χρόνια πριν αποφασίσουν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους, τον Αύγουστο του 2014, αλλά χώρισαν τον Σεπτέμβριο του 2016, επικαλούμενοι ασυμβίβαστες διαφορές. Το ζευγάρι έχει μαζί έξι παιδιά.

Ο Μίλερ, από την πλευρά του, ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Μισέλ Χικς από το 2008 έως το 2018, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Μπάστερ.

Χρόνια μετά το διαζύγιό τους το 1999, ο Μίλερ και η Τζολί εξακολουθούν να έχουν καλές σχέσεις και έχουν μόνο ωραία πράγματα να πουν ο ένας για τον άλλον. «Δεν υπάρχουν τύψεις και καμία πίκρα», είπε ο Μίλερ σε συνέντευξή του, σύμφωνα με το Heavy.com. «Ο γάμος ήταν κάτι που δεν λειτούργησε και έπρεπε να πάρω την απόφαση αργά ή γρήγορα. Αποφάσισα να το πάρω νωρίτερα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μίλερ εμφανίστηκε στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Τζολί με την ταινία In The Land of Blood and Honey, το 2011. Σε μια συνέντευξη στο Hello!, η Αντζελίνα Τζολί είπε ότι όταν σκέφτεται την ταινία Hackers και τον Μίλερ, όλες οι αναμνήσεις είναι μόνο καλές. «Εκεί γνώρισα τον Τζόνι, ο οποίος είναι ακόμα εξαιρετικός φίλος», είπε. «Έτσι τον σκέφτομαι όταν το σκέφτομαι. Αν και, είμαι σίγουρη ότι η ταινία μοιάζει τόσο αρχαία τώρα, αλλά το διασκεδάσαμε πολύ φτιάχνοντάς την».

Ποιος είναι ο Τζόνι Λι Μίλερ

Γεννημένος το 1972 στη Μ. Βρετανία, ο ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά γνωστός μέσα από τον ρόλο του στην iconic ταινία Trainspotting, ενώ πρόσφατα συμμετείχε στη σειρά Elementary, μία μοντέρνα έκδοση του Σέρλοκ Χολμς, όπου υποδύεται τον θρυλικό ντεντέκτιβ, έχοντας στο πλευρό του γυναίκα βοηθό, την Δρ Τζόαν Γουάτσον (Λούσι Λιου).

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, οι παραγωγοί της δημοφιλούς σειράς του Netflix «The Crown», ανακοίνωσαν ότι στο καστ της 5ης σεζόν, συμπεριλήφθηκε και ο Τζόνι Λι Μίλερ, ο οποίος θα υποδυθεί τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Μέιτζορ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, έχοντας λάβει πολλές υποψηφιότητες για βραβεία ερμηνείας. Στο βιογραφικό του θα βρει κανείς πολλές συμμετοχές σε πετυχημένες ταινίες, σειρές, αλλά και θεατρικές παραγωγές, όπου μάλιστα το 2012 κέρδισε το Βραβείο Olivier για την ερμηνεία του στο έργο «Φράνκεσταϊν».

Τον Ιούνιο του 2021, η Αντζελίνα Τζολί και ο σταρ τουTrainspotting έγιναν πρωτοσέλιδα για άλλη μια φορά όταν άρχισαν να κάνουν παρέα ξανά εν μέσω της διαμάχης της επιμέλειάς της με τον Μπραντ Πιτ. Σύμφωνα με το E! News , το ραντεβού τους μπορεί να σχετίζεται περισσότερο με τα παιδιά τους παρά με τους ίδιους - ο Νοξ και ο Μπάστερ φέρονται να είναι καλοί φίλοι - αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους θαυμαστές να αναρωτηθούν αν επίκειται μια επανένωση.

Ο «πόλεμος» μεταξύ της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ

Τον περασμένο μήνα, η DailyMail.com αποκάλυψε πώς η Αντζελίνα Τζολί προσπαθούσε να πουλήσει το 50% των μετοχών της στον αμπελώνα που μοιραζόταν με τον Πιτ. Η κίνησή της να το πουλήσει τελικά - στις 6 Οκτωβρίου - χαρακτηρίστηκε ως «εκδικητική και συστηματική παρεμπόδιση» από τον ηθοποιό.

Το ακίνητο - που τώρα αποτιμάται στα 164 εκατομμύρια δολάρια - είναι το σημείο όπου το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2008. Το Chateau και το τεράστιας έκτασης κτήμα κοντά στο Aix-en-Provence στο οποίο βρίσκεται, ήταν κάποτε το καταφύγιο του ζευγαριού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ σε παλιές, ευτυχισμένες στιγμές

Η Αντζελίνα Τζολί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2016 επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές» και ζητώντας την κύρια επιμέλεια των έξι παιδιών τους.

Από τον Μάιο, ο Πιτ και η Τζολί μοιράζονται την κοινή επιμέλεια των πέντε ανήλικων παιδιών τους: των Παξ, 17 ετών, Ζαχάρα, 16, Σιλό 15, καθώς και των διδύμων Βιβιέν και Νοξ που είναι 13 ετών.

Ωστόσο, ο γεννημένος στο Βιετνάμ Παξ θα γίνει ενήλικας όταν κλείσει τα 18 στις 29 Νοεμβρίου και ο μεγαλύτερος γιος τους Μάντοξ είναι 20 ετών και φοιτά στο Πανεπιστήμιο Yonsei στη Σεούλ.

Τον Απρίλιο η Αντζελίνα δήλωσε ότι παραιτήθηκε από τη σκηνοθεσία για να επιστρέψει στην υποκριτική λόγω «αλλαγής στην οικογενειακή της κατάσταση».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο επικερδή αστέρια του box office στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφιέρωσε σε μεγάλο βαθμό τη δεκαετία του 2010 στη σκηνοθεσία. Η εντυπωσιακή ηθοποιός, έκανε το ντεμπούτο της στη σκηνοθεσία το 2011 με την ταινία In the Land of Blood and Honey, ακολούθησε το Unbroken του 2014, το By the Sea το 2015 και το First They Killed My Father το 2017.

Τα τελευταία χρόνια, η Αντζελίνα Τζολί έχει εμπλακεί σε μια μακρά μάχη επιμέλειας των παιδιών με τον πρώην σύζυγό της, επίσης σταρ του Χόλιγουντ, Μπραντ Πιτ.

Όταν ρωτήθηκε για τη στροφή της από την υποκριτική προς τη σκηνοθεσία, είπε ότι οφείλεται στην οικογένειά της, αλλά η σκηνοθεσία εξακολουθεί να είναι πάθος για αυτήν. Μιλώντας στο Entertainment Weekly είπε χαρακτηριστικά: «Λατρεύω τη σκηνοθεσία, αλλά είχα μια αλλαγή στην οικογενειακή μου κατάσταση που δεν μου επέτρεψε να σκηνοθετήσω για μερικά χρόνια. Χρειάστηκε να κάνω πιο σύντομες δουλειές και να είμαι σπίτι περισσότερο, οπότε επέστρεψα κάνοντας μερικές δουλειές υποκριτικής. Αυτή είναι πραγματικά η αλήθεια».